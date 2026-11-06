Цена роста. Экономический обзор Псковской области: ключевые события октября 2026 года

12:03, 06 ноября 2026, ПАИ

В октябре в Псковской области продолжали монтировать оборудование для нового производства, расширяли бюджетные расходы и предлагали инвесторам зарабатывать на гостеприимстве. В октябрьской повестке сошлись две разные экономики: капиталоёмкие заводы с длинным инвестиционным циклом и небольшие предприятия, для которых источником развития становятся дополнительные продажи, сокращение потерь и более продолжительное пребывание туриста в регионе.

У этих направлений разные масштабы, но один вопрос: как превратить вложения в устойчивый денежный поток. Привезённый реактор ещё предстоит включить в производственную цепочку, гостиничный проект – довести до открытия, а инструменты государственной поддержки – сделать частью работающей бизнес-модели.

Макроэкономический контекст: дорогие деньги

Главная экономическая новость октября заключалась в пересмотре ожиданий. 23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14 % годовых, одновременно повысив прогноз инфляции на конец 2026 года до 7,1–7,6 %, а прогноз средней ставки на 2027 год – до 12,5–13,5 %.

Для бизнеса решение оставить ставку без изменений оптимистично можно было бы воспринимать как временную остановку перед следующим снижением. Но реалистично это означает другое: рассчитывать на возвращение дешевых денег не приходится, инвестпроекты с заемными средствами остаются высокорискованными.

В сентябре 2026 года в Псковской области годовая инфляция замедлилась до 6,15 %. В целом по России показатель составил 6,35 %. А вот в месячном выражении (сентябрь к августу) цены в регионе выросли на 0,56 %.

По оперативным данным Банка России, во втором полугодии 2026 года экономика растет умеренными темпами. В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года.

Для Псковской области федеральная картина задаёт сразу несколько ограничений. Длинным промышленным проектам нужны устойчивые источники капитала, туристическим – реалистичная загрузка, малым предприятиям – запас оборотных средств.

Региональный бюджет: поддержка жизненной инфраструктуры

15 октября Законодательное Собрание Псковской области утвердило очередные изменения регионального бюджета: доходы увеличились на 788,9 млн рублей, расходы – примерно на 2,2 млрд рублей, а плановый дефицит вырос на 1,417 млрд рублей. После корректировки доходная часть бюджета на 2026 год составила 69,898 млрд рублей, расходная – 74,027 млрд рублей, дефицит – 4,130 млрд рублей. Эти параметры показывают масштаб бюджетных обязательств, но не являются отчётом о фактически исполненных расходах.

Экономический смысл поправок – прежде всего, в поддержании работы социальной и коммунальной инфраструктуры. Финансирование программы развития здравоохранения увеличили на 583,4 млн рублей, в том числе дополнительно направили 300 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников. В данном случае бюджет работает как механизм, который не позволяет уже существующим обязательствам превратиться в просроченные платежи и социальные проблемы.

Заметная часть решений касалась коммунального хозяйства: 277 млн рублей федеральных средств предусмотрели на реконструкцию котельной № 9 в Пскове, лимиты на подготовку к отопительному сезону увеличили на 113,8 млн рублей, ещё 645 млн рублей заложили на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, работающих по льготным тарифам.

Для экономики такие расходы имеют конкретный результат. Надёжное теплоснабжение – условие работы не только школ и больниц, но и предприятий, торговых объектов, гостиниц.

Региональная промышленность: федеральное масштабирование

30 октября первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров посетил Псковскую область, осмотрел предприятия «Севкабель», «СКТ-сервис» и «АВАР», а также провёл рабочую встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Во время поездки были представлены и текущие результаты региональной промышленности: индекс промышленного производства за восемь месяцев 2026 года составил 102,1 %, превысив среднероссийский показатель. Эту цифру следует читать именно как результат января – августа, обнародованный в связи с октябрьским визитом, а не как оценку производства за октябрь.

Наиболее показателен здесь кейс «Севкабеля». На реконструированной производственной площадке размером 80 000 кв. м было смонтировано 90 % из 73 запланированных линий, одновременно запущено собственное производство шести инновационных марок полимеров.

За этими техническими характеристиками стоит более важный для региона процесс: получение набора связанных производственных компетенций. Кабельное предприятие, которое располагает собственной полимерной составляющей, потенциально лучше контролирует качество, сроки и часть себестоимости. Для области это возможность закрепить у себя более длинную цепочку создания стоимости.

На «СКТ-сервисе» первому вице-премьеру представили производство гибких полимерных труб для сложных условий нефтедобычи, скважинных тепловых систем, рельсосварочного оборудования и геофизических лебёдок; на «АВАРе» – электрооборудование для автомобильной техники, включая реле, предохранители, выключатели и блоки управления.

Реальный рынок компании – инвестиционные программы нефтегазовых компаний, энергетики, транспортного комплекса, автомобилестроения. Поэтому ее перспективы определяются в том числе тем, насколько предприятие уверенно входит в закупочные и технологические цепочки крупных заказчиков.

Во время визита Денис Мантуров дал поручение Минпромторгу и Минфину проработать федеральную поддержку обновления автобусного парка региона. Пока это поручение, а не подтверждённая поставка, однако оно показывает, насколько тесно промышленная повестка связана с транспортной доступностью и повседневной экономикой территории.

«Моглино»: новое оборудование якорного резидента

Для особой экономической зоны «Моглино» наиболее предметной октябрьской историей стало продолжение строительства комплекса ПЭТ и ПБТ на заводе «Титан-Полимер». Предприятие сообщило о поступлении более 800 единиц оборудования и комплектующих, включая реактор высотой 38,5 м и дымовую трубу высотой 43 м.

То есть проект продолжает обретать физическую конфигурацию: конкретные технологические аппараты, инженерные системы, последовательность монтажа. Конечно, до коммерческого результата остаётся ещё несколько этапов – от завершения строительства и пусконаладки до получения продукции требуемого качества и выхода на устойчивые продажи. Однако сам проект продолжает последовательно реализовываться.

Доставленный реактор твёрдофазной поликонденсации предназначен для производства высоковязкого бутылочного ПЭТ, используемого при изготовлении преформ и пластиковой тары.

14 октября завод сообщил о завершении монтажа самого высокого элемента нового комплекса, а 21 октября – о формировании группой «Титан» парка кранов грузоподъёмностью до 450 т для строительства производства ПЭТ и ПБТ.

Кадровая составляющая также попала в октябрьскую повестку: 29 октября «Титан-Полимер» сообщил о старте программы профессиональной переподготовки лаборантов. Для предприятия это часть подготовки производственной системы: контроль сырья, промежуточных процессов и готовой продукции невозможно заменить одним лишь современным оборудованием.

Форум гостеприимства: маршруты, издержки, ресурсы

30 октября в Пскове прошёл II Инвестиционный форум гостеприимства Псковской области, организованный региональным правительством и Фондом инвестиционного развития при поддержке Россельхозбанка. Событие активно освещалось телеканалом «Первый Псковский» и радиостанцией «Серебряный дождь» (88.3 FM), чьи выездные студии работали на площадке форума. Новости, экспертные интервью и аналитические обзоры вышли в специальном сюжете на портале Псковского агентства информации.

Главный экономический вопрос форума – превращение туристического интереса в более продолжительную поездку. За дополнительной ночёвкой стоит целая цепочка расходов: проживание, питание, экскурсии, покупки, поездки по области. Продлить пребывание гостя нельзя одним административным решением. У него должны появиться причины не уезжать – маршрут на следующий день, событие, необычный объект, понятная логистика.

На форуме губернатор Михаил Ведерников сообщил о 11 туристических объектах с общим объёмом вложений более 2,5 млрд рублей, находящихся на сопровождении Фонда инвестиционного развития, и о более чем 30 заявках потенциальных инвесторов в туристической сфере за 2026 год.

В инвестиционном предложении региона были представлены 53 исторических лота и 50 участков для рекреационных проектов общей площадью более 280 га. Таким образом, область предлагает инвестору не один тип туристического бизнеса, а разные сценарии: приспособление исторической недвижимости, загородный отдых, новые общественные пространства.

У этих сценариев различная структура риска. В новом загородном объекте критичны коммуникации, подъезд и сезонность; в историческом здании – ещё и ограничения использования, состояние конструкций, стоимость реставрации. Невысокая цена входа может оказаться лишь небольшой частью будущих расходов.

«Интерес инвесторов к объектам культурного наследия (ОКН) в Псковской области демонстрирует устойчивый рост. Регион, обладающий фондом из 4 тысяч исторических объектов, предлагает уникальные возможности для развития туристического потенциала», – отмечала на форуме Екатерина Ершова, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области.

Об особенностях выбора площадки на форуме говорила министр имущественных отношений Наталья Серебренникова: покупка сельскохозяйственной земли под гостиничный или ресторанный проект без предварительной проверки разрешённого использования способна создать препятствия, которые регион не может автоматически устранить. Для инвестора из этого следует простая, но дорогая в случае ошибки последовательность: сначала юридическая, градостроительная и техническая проверка, затем покупка. Не наоборот.

Пример «правильной последовательности», в частности, есть в Печорах. Здесь инвестпроект по строительству бутик-отеля на 20 номеров перешел в активную фазу. Отель появится на базе объекта культурного наследия «Дом жилой. 1920-е годы» – исторические фасады и детали сохранят в первозданном виде. Строительные работы на площадке уже начались.

Одна из самых содержательных дискуссий форума 30 октября была посвящена бережливому производству в индустрии гостеприимства; на этой площадке обсуждалась и работа Регионального центра компетенций, действующего в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Малый бизнес: удержать клиента

В октябре работа псковского центра «Мой бизнес» складывалась вокруг трёх практических задач: помочь действующим предпринимателям эффективнее работать с покупателем, подготовить новые проекты к запуску и расширить деловые связи за пределами региона. В повестку вошли тренинг по клиентоориентированности, программа «СВОй бизнес» и бизнес-миссия представителей IT-отрасли в Казань. Эти направления решают разные проблемы, но объединяет их одна логика: поддержка должна помогать предпринимателю пройти путь от идеи или делового знакомства до устойчивых продаж.

На семинаре-тренинге «Клиентоориентированность: стратегия и практика» предприниматели из разных сфер разбирали ожидания покупателей, ошибки при общении, работу с претензиями и способы превращения первого обращения в постоянные отношения.

Другим направлением октября стала программа «СВОй бизнес» для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, планирующих открыть или возобновить собственное дело. После пятидневного обучения на защиту вышли 18 участников. Программу реализовали «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП при поддержке регионального правительства и псковского центра «Мой бизнес».

Участники представили проекты в автомобильном сервисе, мебельном производстве, сельском хозяйстве, общественном питании и других услугах. Обучение включало разбор финансовых и организационных вопросов, оценку рисков и знакомство с действующими предприятиями – от фитнес-центра до производителя мерча.

Это важная особенность программы: начинающему предпринимателю показывали не только порядок регистрации бизнеса, но и повседневную работу компаний. Между идеей «открыть своё дело» и действующим предприятием лежат закупки, поиск покупателей, расчёты с контрагентами и постоянные расходы. Встречи с практиками позволяют увидеть эти обязательства до того, как они превратятся в личные финансовые риски.

Третья линия октябрьской активности – поиск заказчиков за пределами области. 31 октября центр сообщил об участии представителей псковского IT-бизнеса в бизнес-миссии в Казань: псковская делегация работала на международном форуме Kazan Digital Week 2026. Для технологических компаний такая поездка потенциально решает проблему ограниченного местного рынка.

***

Главный вопрос для экономики Псковской области по-прежнему не только в привлечении инвестиций, а в отдаче от них. В промышленности строительство и монтаж оборудования должны завершиться выпуском востребованной продукции, в туризме новые проекты – увеличением продолжительности поездок и выручки местного бизнеса. Следующим критерием успеха станут загрузка мощностей, устойчивость заказов и способность крупных проектов создавать работу для других предприятий региона.

При дорогом кредите и кадровых ограничениях всё большее значение приобретает эффективность действующего бизнеса. Сокращение потерь, повышение производительности и контроль себестоимости становятся источниками развития наряду с новыми вложениями. По той же логике следует оценивать институты поддержки: важнее не количество мероприятий и консультаций, а то, насколько они помогают предпринимателю избежать ошибок, запустить проект и найти покупателя.

Бюджетные решения октября напомнили и о необходимости поддерживать повседневную устойчивость территории – финансировать социальные обязательства и коммунальную инфраструктуру, сохраняя возможности для будущего роста.