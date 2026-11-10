Псковская область намерена активнее продвигать интересы Северо-Запада в сфере культуры и туризма
Псковская область намерена активнее отстаивать на федеральном уровне вопросы, важные для развития культуры и туризма на всём Северо-Западе России. Этим направлением регион занимается в рамках работы Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). Об этом председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин рассказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.
Псковская область отвечает за работу комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. По словам Бориса Елкина, эта площадка позволяет объединять усилия регионов Северо-Запада и продвигать общие для них инициативы на федеральном уровне. «Нам надо будет активно работать, чтобы действительно актуальные для нашего региона и всего Северо-Запада вопросы отстаивать на федеральном уровне», – подчеркнул Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания делегировали своих представителей в состав постоянных комитетов Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Борис Елкин вошёл в постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму.
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