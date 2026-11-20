Врач из Пскова объяснила, почему антибиотики бесполезны при насморке

15:04, 20 ноября 2026, ПАИ

Антибиотики бесполезны при вирусных инфекциях и не помогут избавиться от обычного насморка. Более того, бесконтрольный приём таких препаратов способствует развитию устойчивости бактерий к лекарствам. Об этом рассказала заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, главный внештатный терапевт регионального министерства здравоохранения Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88,3 FM).

«На вирусные инфекции антибиотики не воздействуют, они работают только против бактерий. Причём выбор препарата зависит от того, где именно, в каком органе, находится бактерия», – пояснила специалист.

По словам Екатерины Астафьевой, в Псковской области активно занимаются профилактикой антибиотикорезистентности. Регион участвует в соответствующей программе Всемирной организации здравоохранения. В частности, медики усилили возможности лабораторий, которые определяют устойчивость бактерий к разным группам антибиотиков. Это позволяет подобрать препарат, подходящий конкретному пациенту, а не назначать лечение наугад.

Такие исследования особенно важны в тяжёлых случаях, когда первоначально назначенные лекарства не дают результата.

Врач предупредила, что запас групп антибиотиков, которые ещё можно использовать, критически невелик. Самолечение дополнительно сокращает этот резерв. В перспективе устойчивость бактерий может привести к появлению так называемого супермикроба, против которого не окажется эффективных препаратов. Это создаёт риск крупных вспышек инфекционных заболеваний. Уже сейчас существуют возбудители туберкулёза, устойчивые сразу к нескольким видам антибиотиков.

Екатерина Астафьева отметила, что некоторые пациенты самостоятельно покупают недорогие кишечные антибиотики, пытаясь вылечить ими насморк. Такая практика не только бесполезна, но и усугубляет проблему устойчивости к лекарствам.