«Работа на земле»: Борис Елкин рассказал о подходе к выполнению Народной программы

16:13, 20 ноября 2026, ПАИ

Большое количество наказов было собрано в рамках предвыборной кампании, и теперь необходимо грамотно искать решения для реализации каждого из них. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин на пресс-подходе, организованном в ходе XXXIII конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«Наша задача – вместе со всеми участниками, с депутатами, с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления искать решения этих вопросов», – отметил он, отвечая на вопрос журналистов о реализации Народной программы.

Борис Елкин особо подчеркнул важность тесного взаимодействия со всеми органами власти и активную «работу на земле». «Но, как ранее уже было отмечено, Народная программа – это живой механизм, поэтому закрывая какие-то задачи, мы всегда держим в уме, что может появиться что-то новое. И так будет на протяжении всего созыва, всех пяти лет», – сказал он.

Ранее сообщалось, что новый состав политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и отдельно – президиума политсовета избрали путём голосования сегодня, 20 ноября, на XXXIII конференции Псковского регионального отделения партии.

Секретарём Псковского регионального отделения партии переизбран депутат Госдумы Александр Козловский.