Жителя Куньинского района приговорили к 320 часам обязательных работ за побои

13:34, 26 ноября 2026, ПАИ

Великолукский районный суд вынес приговор 19-летнему ранее судимому жителю Куньинского района. Его признали виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших вреда здоровью, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области

Суд установил, что 24 мая 2026 года мужчина, ранее судимый за преступление с применением насилия, находился в состоянии алкогольного опьянения в комнате дома в деревне Усмынь Куньинского района. Там он несколько раз ударил потерпевшего по лицу.

С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.