«Раньше Олимпиада сидела в голове, теперь даже думать не хочется» – интервью с наставницей Спиридоновой

11:24, 27 ноября 2026, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова успешно завершила первый за последние несколько лет по-настоящему международный сбор с национальной командой. В федерации лёгкой атлетики не скрывают: в список на выезд в Турцию попали не случайные люди – там атлеты с прицелом на следующую Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Но обо всех подводных камнях, которые скрывает отбор на Игры, мы уже в курсе, и дорога до Америки сейчас выглядит куда сложнее, чем просто пересечь океан. На пути два фундаментальных вопроса, касающихся не только политических, но и спортивных обстоятельств. Как идут дела с последним, узнали у тренера псковской спортсменки Екатерины Алексеевой.

– Екатерина Станиславовна, этот сбор – в чём-то исторический – в итоге был преподнесён как мероприятие с прицелом на Олимпиаду. Удалось ли вам это прочувствовать?

– У бывшего главного тренера была такая идея: она поделила сборную на квалификационные группы. По-моему, их четыре. В первой группе, допустим, только два человека – туда вошли Полина Кнороз и Валерий Пронкин. Их рассматривают с прицелом на Олимпиаду. Никто не знает, будет она для нас или нет. Они просто сделали по уму. А как там сложится, тяжело сказать. Олимпийские нормативы нужно выполнять не раньше 12 июня 2027 года. Всё, что будет происходить предстоящей зимой, в этом плане не так необходимо: даже если ты выполнишь норматив сейчас, это ни о чём не будет говорить. Этот сбор – больше поощрение, как по мне. Мол, всё возможно, мы хотим, мы стремимся, чтобы вы прогрессировали. Как-то так.

Я на это всё смотрю чуть иначе – скорее люди сплачиваются. Мы давно утратили командные выезды на старты: была общая команда, был командный зачёт по медалям. Этого не было уже столько лет, а тут это чувствуется. Особенно когда ты за границей. Все стараются держаться вместе, и это очень сплачивает: ребята начинают дружить, общаться. На российском сборе такого не происходит – там очень много человек. А тут маленький сбор: вы все друг с дружкой, вместе в очереди к врачу и массажисту по вечерам. Все пересекаются, и эти пересечения дают почувствовать себя единым организмом.

Но при этом наши базы лучше той, на которой мы были в Турции, в плане чистоты и еды, к примеру. У нас в России за этим следят, в Турции такого нет. Зато с точки зрения тренировки Турция – большой плюс: у нас, допустим, в Сочи нет крытого сектора. Если пошёл дождь, мы пошли прыгать в манеж, ничем не ограничены. А в Сочи если пошли дожди – некуда деваться. Вечерние тренировки холодные: то поясницу прострелило, то замёрз, то насморк, то горло. А тут тепло, мы не заболели ни разу, ничего не случилось. Это супер.

– Уделяют ли старшие тренеры сборной больше внимания спортсменам на таких сборах?

– Такого нет. У нас был старший тренер только по спринту, а также начальник команды. Конечно, начальник команды следит за тем, как всё происходит: ты у всех на виду, очень просто за всеми следить. Но какого-то такого внимания нет. Они, конечно, смотрят за тренировочным процессом. Пристальное внимание уделяет скорее сотрудник комплексной научной группы (КНГ): видеосъёмка, анализ, взвешивание. Но для нас это уже обыденность, мы к этому привыкли.

– Кто ещё был среди высотниц?

– Среди высотниц были только мы, а среди мужчин в нашей дисциплине – Данил Лысенко и Никита Курбанов. Я думаю, что девочки отказались. Не знаю, с чем это связано. Допустим, у Нади Андрюхиной [действующей чемпионки России. – Прим. ПАИ] болел ахилл. Она тренировалась по возможности, но полноценный сбор отработать не могла. Зато на соревнованиях в Славянске-на-Кубани она сейчас прыгнула 1,95 метра, пока мы в Турции были. Анжелика Васильева, молодая девушка, которую мучила спина весь год, прыгнула 1,90 метра.

– Ряды соперниц пополняются.

– Конечно! Всегда так будет. Конкуренция настолько плотная, что даже не описать. Но мы не волнуемся. Этот сезон начнётся позже. Мы посмотрели по стартам – всё сдвигается. Решили не торопиться. Мы на такие результаты на сегодняшний момент не готовы и не готовимся. Мы просто делаем большой объём работы, чтобы быть сильными и крепкими.

– Насколько ценным оказался этот сбор для вас и для Натальи?

– Для нас его ценность велика, он дал многое. Мы ничего не упустили, мы не мёрзли. Нам важно соблюдать определённый температурный режим для поясницы. Очень круто, что там другой климат, поэтому работать было комфортно. Это главное. В плане психологии в плюс играет смена обстановки: мы давно ходим по кругу, а тут вышли из этого. Рады, что сбор случился. Спасибо сборной.

– Что касается итогов сбора для Натальи. Ожидали ли увидеть от подопечной какой-то прорыв?

– Нет. Когда мы ехали, уже знали, что сезон сместился. Знали, что в начале января не стартуем, соревнования перенеслись на февраль, плюс в «Русской зиме» [престижных международных соревнованиях в помещении. – Прим. ПАИ] убрали женскую высоту. Поэтому я не знаю, в чём можно было увидеть прорыв. Если только в работе со штангой, но она шесть с половиной месяцев в принципе не подходила к ней. Прорыва нет, и его не должно было быть. Потому что, когда ты работаешь объёмно, не можешь прыгнуть высоко. Тебе главное – выдержать такой сбор. Более того, сбор длинный: 24 дня реальной работы изо дня в день. Это очень сложно. В последние дни уже всё было на пределе. Даже со слезами. Не потому, что она не хочет работать. Просто это настолько тяжело… Если ты что-то сделал не так, а я говорю, что мы добавляем, – тут уже слёзы, потому что не выдерживаешь.

– А почему календарь сдвинут?

– Я так понимаю, финансовые моменты. Нет денег, у всех поздно открывается финансирование, и люди даже не могут проводить старты. Это печальная новость, но, скорее всего, связано именно с этим.

– То есть мы не увидим январских соревнований?

– Есть «Рождественские старты» в Екатеринбурге, но нам для дальнейшей подготовки они не имеют смысла. Там образуется пропасть до следующего старта, и ни к чему просто держать форму. Иначе нам не хватит сил там, где они нужны: не сможем додержать форму до чемпионата России в конце февраля.

– Выходит, у вас снизится количество стартов перед зимним чемпионатом России? Или же их останется столько же, но при этом они ужмутся в какие-то более узкие сроки?

– И количество снизится, и сроки ужмутся. Будет короткий интенсив. Только начнётся февраль – там каждую неделю стартуем.

– Вы, наверное, не любите так работать. Лучше растянуть старты по времени, чтобы успеть что-то исправить.

– Скорее так. Но иногда это работает по-другому: ты просто не успеваешь психологически устать.

– Вам интересно, что из этого получится?

– Да. Хочется посмотреть. И такое время сейчас наступает, что ничего не понятно с Олимпиадой: дополнительные санкции накладываются. У нас всё, как всегда, может быть в последний момент. Раз такие сроки отбора, то я думаю, что следующий год вообще пройдёт как-то уникально. Чемпионаты надо будет ставить раньше, а не как обычно. Сейчас всё будут менять. Мы же всё равно должны выступать с прицелом на Олимпиаду. Но не знаю…

– Есть ли у вас понимание, что следующий год будет решающим? Если выполнить норматив, можно при удачных раскладах поехать в итоге на Игры.

– Если честно, то не особо это чувствуется. Может быть, это оттого, что нас постоянно отодвигают от мировой обстановки. Плюс мы высоко в последнее время не прыгали, поэтому – нет. Цель – просто запрыгать, а там разберёмся. Мы так долго грезили этой Олимпиадой. А тут череда травм, и дай бог, чтобы мы из неё вышли. Загадывать не хочется ничего. Сейчас я это чётко понимаю. Лучше вообще молчать. Хочется просто каждый раз подниматься по ступеньке, чтобы движение шло наверх. А к чему это приведёт – как Бог даст. Давным-давно Олимпиада сидела у нас в голове, но сейчас даже не хочется об этом думать, чтобы потом не было разочарований. Хочется просто подниматься. Если идти аккуратно и постепенно, но всё время в правильном направлении, то мы обязательно окажемся наверху. Это неизбежно – придёт само собой. Идём за техникой, избавляемся от ошибок, всё вычищаем, чтобы не получать травм. Техника ломалась оттого, что ей больно. Ты подбираешь бег и углы так, чтобы у тебя ничего не болело. Сейчас я пытаюсь от этого её увести, чтобы она всё выполняла чисто.

– Неправильная техника из-за боли успела войти в привычку?

– Да, и приходится её ломать. Она хочет прыгать высоко и начинает сразу делать то, что заложилось ещё тогда – от болевых ощущений. И это всё всплывает. Как только она хочет прыгнуть выше, сразу делает не так. Сейчас я не даю делать не так – постоянно это критикую и пресекаю. Тяжело, когда тебя постоянно критикуют. Ты же вроде стараешься. И вот тут тонкий момент. Я объясняю ей: «Ты на меня не обижайся, но я не дам тебе выполнять то, чего не надо делать». Идёт борьба за технику.

– А можно ли заметить техническую разницу между тем самым рекордным прыжком, когда ещё ничего не болело, и нынешними прыжками?

– Раньше были естественные движения. Она себя не ломала, а делала, не задумываясь. Она отдавалась движению – просто чувствовала себя и делала то, что я от неё хочу сейчас. Чтобы вернуть прыжок, надо убрать скованность. Не надо себя мучить и что-то выжимать. Но это человек, который старается, всё делает хорошо, она хочет сделать как можно лучше. И я убеждена, что, если будет допуск, такой сильный человек, как она, сразу же в стрессовых условиях сработает в плюс. Я даже на процент в этом не сомневаюсь, просто её знаю. А если её накалять, будет только хуже. Она начнёт стараться и наворачивать лишнего. Хочу многократным выполнением одних и тех же движений добиться результата. Чтобы потом нельзя было сделать иначе. Это добивается тысячными повторениями, и это тяжело.