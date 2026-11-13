Псковичка Наталья Спиридонова на Олимпиаде. Насколько это реально?

18:35, 13 ноября 2026, ПАИ

На днях Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) опубликовала квалификационные нормативы на Олимпиаду 2028 года. Повод может показаться незначительным, но только не для нас. Ведь от этого документа, хотя и не только от него, зависит, будет ли Псков представлен на Играх в Лос-Анджелесе. Речь, конечно, о шансах псковской прыгуньи в высоту Натальи Спиридоновой отобраться на главный старт четырёхлетия. Однако, помимо обычного норматив, перед ней стоит ещё несколько барьеров, из-за чего гонка за олимпийской квотой превращается в своеобразное многоборье – физическое, психологическое и политическое. И начнём мы с самого сложного и почти не зависящего от самой спортсменки вопроса: получит ли она в принципе допуск на Игры.

Политика допуска

Как бы нам того ни хотелось, но придётся детальнее погрузиться сначала в политический аспект этого вопроса. Для российского спорта год в этом плане стал прорывным. Команда Михаила Дегтярёва, совмещающего посты главы Минспорта и Олимпийского комитета России (ОКР), последовательно возвращает наших спортсменов в международный спорт. Статистика это подтверждает: по данным директора Центра спортивной подготовки Романа Гришина, с начала 2026 года на международных соревнованиях выступило более 1 100 российских спортсменов в нейтральном статусе, а почти 800 человек уже получили возможность выступать с флагом и гимном. Для сравнения: ещё год назад речь шла о единичных допусках. Теперь же счёт идёт на сотни. Что касается Олимпиады, Дегтярёв совсем недавно обозначил амбициозную цель – отправить в Лос-Анджелес делегацию, по масштабам близкую к той, что была на Играх-2012 в Лондоне, где в составе сборной России выступило 436 человек.

Сложно оценить, насколько в данный момент удаётся следовать этому плану, но некоторые российские спортсмены путёвки на Игры уже заработали, в то время как до старта Олимпиады в Лос-Анджелесе ещё около 600 дней. Напомню, что на прошедшие прошлой зимой Игры в Италии первым среди россиян отобрался ски-альпинист Никита Филиппов: он обеспечил себе место в составе за 251 день до открытия. С тех пор ситуация изменилась: перелом произошёл 7 июля, когда исполком Международного олимпийского комитета (МОК) официально отменил все прежние рекомендации, касавшиеся ограничений российских спортсменов, и восстановил в правах ОКР.

Но, увы, этому решению МОК некоторые спортивные федерации продолжают усиленно сопротивляться. Чего стоит одна эпопея вокруг хоккея, разворачивающаяся на наших глазах прямо сейчас. Так вот, World Athletics во главе с Себастьяном Коу не просто противница решения МОК. Если бы существовал международный антироссийский комитет, она давно бы его возглавила. Свою позицию эта организация обозначила не вместе со всеми, а с заметным опережением. Ещё в далёком 2015 году на фоне допингового скандала для «чистых» россиян ввели пресловутый нейтральный статус, запретив выступать под национальным флагом. Из-за этого сборная России практически в полном составе пропустила Олимпиаду-2016 в Рио и чемпионат мира 2017 года в Лондоне. На Игры в Токио World Athletics и вовсе разрешила отправить не более десяти нейтральных атлетов.

Спортивный азарт присутствует и в этих делах. Победить такого матёрого соперника для Михаила Дегтярёва уже не просто задача. В его отношении к боссам World Athletics проскальзывают личные нотки, хотя обычно в своих заявлениях он довольно сдержан.

«Судимся. В лёгкой атлетике сейчас идёт судебное разбирательство. Мы договорились и с главой ВФЛА Петром Фрадковым, и со всем сообществом, что хватит ждать, пора. Мы ждали, собственно, отрицательного решения одного из последних советов организации, чтобы уже оспаривать. Были шансы, что они одумаются, как-то начнут движение. Но, как видим, нет. <…> Сейчас осталось только политически открыть ворота, как говорится. И никаких старых претензий нет, они все аннулированы», – сказал он ещё в сентябре на полях Восточного экономического форума.

Поэтому битва за наших легкоатлетов обещает быть ожесточённой. Теперь это дело принципа. И ни для кого не секрет, что краткосрочная цель этой борьбы – увидеть наших легкоатлетов на Олимпиаде. В любом случае время ещё есть. И раз с хоккеем удалось добиться справедливости через суд, не вижу причин, почему эту практику нельзя распространить и на лёгкую атлетику.

Лучший день был. Нужен второй

Лишь теперь мы можем перейти к спортивному блоку. Итак, перед вами те самые квалификационные нормативы. Нас интересует женский прыжок в высоту. Необходимо прыгнуть на 1,97 метра. При этом напомним, что личный рекорд Спиридоновой – два метра ровно. Повторить этот подвиг не так просто, но мы хотя бы понимаем, что это реально. Однако здесь есть несколько иных обстоятельств.

Важнейшее условие выполнения квалификационного норматива – это статус турнира. Начиная с 19 июня следующего года у всех легкоатлетов будет ровно год на решение этой задачи. Согласно обновлённой квалификационной модели, результат, идущий в зачёт олимпийского норматива, должен быть показан строго на соревнованиях категории C или выше. А в России единственный всероссийский старт, который стабильно соответствует необходимому статусу, – летний чемпионат России. Это сильно сужает возможности для всех российских легкоатлетов. Теперь от единственного старта в году зависит всё. Причин, по которым один конкретный турнир может не задаться, множество. К примеру, для прыгуний в высоту есть один наиболее очевидный негативный фактор – дождь. В прошлом году на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне весь вечер шёл ливень. В итоге победу с результатом 1,91 метра разделили три спортсменки, а мировая рекордсменка Ярослава Магучих и вовсе осталась без результата: у неё буквально не было ни одной удачной попытки. Если осадки вмешаются в борьбу за олимпийскую квоту на чемпионате России, это будет катастрофа.

Но мы представим, к примеру, что чемпионат России пройдёт как по маслу и Наталья Спиридонова всё-таки совершит прыжок на 1,97 метра. Гарантирует ли это путёвку на Игры при прочих равных? Нет, даже выполнение квалификационного норматива не даёт таких гарантий. Это, пожалуй, самый недооценённый нюанс новой системы отбора. World Athletics выделяет под норматив лишь 40 % от общего числа мест в каждой дисциплине. Если способных прыгнуть по нижней планке норматива окажется больше, то места достанутся не всем, а только тем, кто показал лучшие результаты в течение квалификационного периода. Вполне возможно, что нужно будет сделать ещё и так, чтобы оказаться в числе лучших в сезоне среди всех претенденток. Иначе норматив останется красивым, но не конвертируемым в путёвку достижением.

К тому же по квалификационному нормативу Наталья Спиридонова прыгнула всего два раза в жизни, и оба они пришлись на один турнир – зимний чемпионат России 2024 года. Тогда это была сенсация. Спортсменка с личным рекордом 1,95 метра повторила его с первой попытки, не допустив ни единой ошибки. К тому моменту все соперницы уже выбыли, и Наталья гарантировала себе золото. Без груза ответственности, лишь на чистом энтузиазме она со второй попытки берёт ту самую планку 1,97 метра, а потом неожиданно ставит себе доселе невиданные два метра – гроссмейстерскую высоту и мечту каждой начинающей прыгунья, а после также неожиданно берёт и её. Таким был лучший день в карьере нашей высотницы. Увы, ничего подобного она больше не повторяла, но с тех самых пор мы хотя бы знаем, на что Наташа способна.

Кроме того культового момента максимальный уровень Спиридоновой – это 1,95 метра. В прошлом году она взяла эту высоту всего раз, на открытом Кубке Белоруссии. В 2024-м эту планку в её исполнении мы увидели трижды. В прошедшем сезоне – ни разу: максимальной была высота 1,91 метра. Её спортсменка взяла на первом же зимнем старте в сезоне. После были попытки забраться повыше, но увы.

О, сколько нам открытий чудных…

В чём причина постепенного регресса, начавшегося после того самого невероятного скачка? В многочисленных беседах с наставницей спортсменки мы и сами пытались это выяснить последние два года. Однозначного, исчерпывающего ответа нет. Версий за это время всплывало множество, и попыток исправить ситуацию предпринималось бесчисленное количество. Но вот вам небольшой инсайд. Кажется, спустя почти два года, аккурат перед потенциально важнейшим сезоном в карьере, коренную причину всех бед всё-таки отыскали. Не вдаваясь в подробности, скажем, что она медицинская и искали её действительно долго. За это время перебрали огромное количество версий, а до истины добрались совсем недавно. И положительные сдвиги к исправлению сложившейся ситуации уже есть. Теперь посмотрим, принесёт ли это свои плоды.

Вместе с выявлением коренной причины застоя появляется и реальная надежда. Сложно поверить, что результаты талантливой спортсменки, уже доказавшей свои возможности два года назад, пошли вниз просто так. Следующий сезон станет во многом определяющим. Насколько реально Наталье Спиридоновой попасть на Игры в Лос-Анджелесе? Под давлением всех описанных факторов большинство обстоятельств пока, скорее, против. И всё же сценарий её попадания на Олимпиаду сложно назвать нереалистичным. Если команда Дегтярёва добьётся допуска для российских легкоатлетов и Наталья сможет вернуть стабильную форму и повторить свои лучшие прыжки, успех почти гарантирован. По сути, речь идёт о двух ключевых условиях. С каждым из них можно работать, но главное, чтобы они совпали.