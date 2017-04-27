Два в одном

22:38, 28 апреля 2017, ПАИ

В апреле депутаты Псковской городской Думы провели сразу две сессии, что бывает не часто: внеочередную 17-го числа и плановую сегодня, 28-го. Несмотря на количество и важность вопросов, оба заседания были довольно «стремительными». Тем не менее, сегодняшняя сессия даже ознаменовалась спорами и неудобными вопросами со стороны депутатского корпуса в адрес администрации Пскова.

Долговая яма

На сессии 28 апреля депутаты заслушали и утвердили отчёт об исполнении бюджета города за 2016 год. Начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт сообщила, что за 2016 год плановые назначения муниципального бюджета по доходам и расходам увеличились на 1 млрд 373 млн 713,6 тысяч рублей. В результате доходы составили 4 млрд 693 млн 791,6 тысяч рублей, расходы - 4 млрд 834 млн 391,6 тысяч рублей. Дефицит был оказался порядка 140 тысяч рублей.

Докладчица отметила, что из запланированных средств город не получил около 325,8 млн рублей, из которых 150 млн - внебюджетные трансферты, а 115 млн – неналоговые доходы, которые город рассчитывал получить от продажи муниципального имущества и земельных участков.

Финансирование в прошлом году велось по 14 муниципальным программам, на которые в сумме ушло 4 млрд 36,6 млн рублей, что составило 92,3% общего объема расходов. При этом большая часть средств - 2 млрд 942,5 млн рублей – пошли на программы социальной направленности, в том числе образование и спорт. Ещё 947,9 млн рублей были потрачены на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство.

Что касается конкретики, то за год, по словам Тамары Винт, были капитально отремонтированы 14 учреждений образования и физической культуры, закуплено оборудование и инвентарь.

355 млн рублей направили в сферу культуры, из которых 50% составили расходы на туризм и, в основном, на туркластер «Псковский», причём на него пошли средства субсидий из федерального и областного бюджетов.

На обеспечение жильём в прошлом году город потратил 108,5 млн рублей, в том числе 68,8 млн рублей были направлены на покупку 51 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 14,4 млн рублей – на выплаты молодым семьям для приобретения жилья.

На дорожную деятельность город направил 681,4 млн рублей, из них 108 млн рублей пошли на содержание улиц. На капитальный ремонт дорог потратили 130 млн рублей, почти все они – 125 млн рублей – пошли на мост 50-летия Октября. Ремонт 35 дворов и 6 проездов обошёлся ещё в 47,9 млн рублей. Тамара винт отметила, что объём дорожного фонда города в 2016 году по сравнению с 2015-м вырос на 206 млн рублей.

Председатель контрольно-счётной палаты Пскова Василий Гончар похвалил администрацию города за оперативное устранение выявляемых нарушений и за повышение эффективности расходования бюджетных средств, но без «ложки дёгтя» не обошёлся.

Во-первых, он указал, что город не выполнил план по налоговым доходам на 48 млн рублей. При этом задолженность по налогу на доходы физических лиц к конку года составляла 10 млн рублей, к сегодняшнему дню – 7,6 млн рублей. Василий Гончар заметил, что тенденция по снижению поступления налоговых доходов устойчивая и наблюдается уже три года.

Во-вторых, председатель КСП поручил усилить контроль за работой Управления городского хозяйства, у которого имеется задолженность перед подрядчиками аж с 2013 года.

Следующий пункт касался соответствия финансирования муниципальных программ. При проверке Контрольно-счётная палата установила, что по трём из них заложенные в бюджете средства не соответствуют тем, что прописаны в самих программах. В связи с этим поручено усилить контроль над работой администраторов программ.

Неэффективных расходов КСП обнаружила на 2 млн рублей, в основном они все проходили по линии Управления городского хозяйства. Это пени за несвоевременную оплату выполненных работы и за ненормативное содержание дорог.

Обратил внимание Василий Гончар и на штрафы за неисполнение предписаний пожарной инспекции. В сумме они превысили 3 млн рублей, из которых 2,8 млн рублей пришлось оплатить из бюджета города. За это четырёх руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Председатель КСП рекомендовал ужесточить ответственность должностных лиц города за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Из положительных моментов Василий Гончар отметил сокращение в 2,2 раза кредиторской задолженности Пскова, которая, по его словам, снизилась до уровня 2014 года.

Кстати, если в 2016 году Пскову удалось снизить кредиторскую задолженность, то в этом – городу пришлось влезть в долги. На первой апрельской сессии депутаты разрешили администрации города привлечь кредит из федерального бюджета в размере 50 млн рублей «в целях финансирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города».

Подвёл итог по отчёту председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю Евгений Самуйлов, который был максимально толерантен. «Почти каждый месяц мы рассматривали изменения в бюджет. Те поправки, которые принимались, были обусловлены желанием сделать больше и лучше. Говорить, что это было неэффективно, я бы не стал, потому что вопросы, которые надо решить сегодня, не могут ждать перемен», - сказал парламентарий.

В то же время он выразил недовольство снижением финансовой дисциплины самих жителей Пскова: «Таких долгов по налогам мы не видели и не имели никогда!» При этом Евгений Самуйлов признал, что заставить должников оплатить всю сумму полностью, поучается не всегда.

А вот работой по муниципальным программам, несмотря на замечание КСП, председатель профильного комитета гордумы остался доволен. «За прошлый год совместными усилиями мы всё же упорядочили работу с муниципальными программами», - заявил он.

Напомнил депутат и об успешно прошедших публичных слушаниях по исполнению бюджета, по итогам которых документ получил одобрение.

Шах и мат

На сессии 28 апреля депутаты внесли изменения в принятое ещё в июле 2016 года решение о предоставлении Федерации шахмат Псковской области в безвозмездное пользование нежилого здания по адресу: улица Некрасова, дом 12. Тогда они «с барского плеча» отписали этой общественной организации дом, который, к слову, находится в крайне плачевном состоянии, на 15 лет. Теперь же проголосовали за сокращение этого срока до пяти лет. Что стало поводом для принятия такого решения, осталось «за кадром».

Зато глава Пскова Иван Цецерский сообщил, что есть письмо из Северо-Западной федерации шахмат, в котором она берёт на себя обязанность вложить в здание 13 млн рублей. В нём планируется оборудовать классы и залы для игры в шахматы.

Ещё один имущественный вопрос касался стадиона «Машиностроитель». Депутаты дали добро этому муниципальному бюджетному учреждению на предоставление в аренду закрёпленного за ним имущества Фонду гарантий и развития предпринимательства Псковской области и, собственно, предпринимателю, который собирается разместить там точки розничной торговли на двух участках площадями 2 и 24 квадратных метра.

В общем-то, эти согласования могли бы пройти мирно, если бы не «неудобные вопросы» депутата Григория Турчина. Он напомнил администрации города, что вообще-то контролирующие органы вынесли решение о том, что стадион не соответствует нормам безопасности. Парламентарий предположил, что, в конечном счёте, «Машиностроитель» закроют и арендаторы останутся ни с чем.

«Там забор должен быть непрозрачным… Мы всё поправим, но пока стадион продолжает работать, - отреагировал глава администрации города Игорь Калашников. - Я не могу дать ответ по этому делу, потому что нет решения по Ганзе».

Стоит напомнить, что «решение по Ганзе» городские власти ждут, поскольку в рамках подготовки к этому международному событию, которое пройдёт в Пскове в 2019 году, они надеются получить финансирование на реконструкцию стадиона. А оно предполагается в объёме 850 млн рублей, причём работы рассчитывают начать уже в этом году.

Кроме того, на 81-й сессии депутаты утвердили в первом чтении местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков». Этот документ, в частности, предусматривает расширение парковочных мест, уменьшение высоты бортового камня для маломобильных групп населения, но касаются они только новой застройки и реконструируемых объектов капитального строительства.

Во втором чтении нормативы парламентарии рассчитывают принять на одной из следующих сессий. А пока, до 20 мая, все заинтересованные лица могут внести свои предложения по этому документу, из которых будет сформирован пакет поправок. Принимать такие инициативы поручено комитету гордумы по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности.

Банный день

Часто дискуссии на сессиях Псковской городской Думы возникают по тем пунктам повестки дня, которые, в общем-то, «ничего не предвещали», и, напротив, не вызывают ни какого обсуждения какие-то «острые» вопросы.

Собственно на первой в апреле сессии депутаты молча «приговорили» муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства». Его трансформировали в муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба».

Зато на заседании 28 апреля дискуссия развернулась при утверждении новых тарифов на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат». Точнее сами тарифы не обсуждались, речь шла о предприятии в целом.

Депутат Григорий Турчин решил выяснить, когда последний раз проводился аудит комбината.

«О чём аудит? - раздражился Игорь Калашников. - Мы и так знаем, что там есть проблемы». Заодно он заметил, что предприятие регулярно проверяет Контрольно-счётная палата Пскова.

«КСП понятно, а аудит?» - не унимался парламентарий.

«Кто будет платить за аудит?» - зашёл с другой стороны Игорь Калашников. На что Григорий Турчин ответил, оплатить расходы должна будет администрация города.

Иван Цецерский решил выяснить, во сколько обойдётся это «удовольствие» казне. Руководитель Контрольно-счётной палаты Василий Гончар назвал сумму в 300 тысяч рублей, но подчеркнул, что в ней не уверен, поскольку выбор аудитора должен проходить через конкурс.

Иван Цецерский попытался убедить Григория Турчина не тратить бюджетные средства, а составить план аудита и поручить его проведение КСП. На это согласился и Василий Гончар.

Народный избранник Валерий Лесников уточнил цель аудита. Он высказал мнение, что если речи о судьбе предприятия не идёт, то лишний раз проводить его аудит и не стоит. «Если мы говорим, о нём как, например, о Комбинате благоустройства, что надо убрать его из муниципальных предприятий, то да. А так, с какой целью проверка?» - на этот вопрос ответа не последовало.

К тарифам Банно-прачечного комбината коллег вернул Дмитрий Барабанов. Он обратил внимание на то, что в документе прописан бесплатный поход в баню только для одного ребёнка до 7 лет. «А если папа пришёл с двумя сыновьями? Или мама с двумя детьми?» - заметил он. В итоге в документ было решено внести соответствующие коррективы.

А вот пункт о проведении аудита Банно-прачечного комбината сторонней организации поддержки не нашёл, но при этом депутаты одобрили проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия в исполнении Контрольно-счётной палаты.

Что же касается тарифов Банно-прачечного комбината, то они повышаются на 4,2%: услуги бань в рабочие дни подорожают на 5 рублей, а в выходные - на 10 рублей.

Вопрос, который в повестке дня скрывался за невыдающимся названием «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты Псковской городской Думы», на самом деле тоже был о работе муниципальных предприятий. Если раньше гордума согласовывала только крупные сделки, запланированные МП, то теперь муниципальные предприятия обязаны будут получать одобрение главы Пскова на совершение сделок, независимо от их суммы, связанных с получением тендерных займов, банковских гарантий для обеспечения исполнения контрактов.

Также на минувшей сессии парламентарии «распорядились» прибылью Расчётного центра города Пскова, которая составила 1,5 млн рублей. Они разрешили комитету по управлению муниципальным имуществом направить эти деньги на покрытие убытка прошлых лет.

И, пожалуй, последним вопросом, касающимся муниципальных предприятий, был кадровый. Народные избранники сначала расторгли срочный трудовой договор в связи с истечением его срока с директором Псковских тепловых сетей Александром Коростелёвым, а потом снова его заключили. Процедуру переназначения Александр Коростелёв проходит раз в год: в предыдущий раз его кандидатуру на пост директора теплосетей утверждали 28 апреля 2016 года.

Полтора землекопа

На карте Пскова, в районе деревни Солоново, появились сразу 14 новых улиц, а на сессии 28 апреля депутаты утвердили их названия. При этом 8 улиц, как было обозначено на заседании, получили имена, которые так или иначе связаны с «гдовским направлением». Это Рыбацкая, Ершовская, Талабская, Толбинская, Великопольская, Елизаровская, Середкинская, Спицынская. Шесть новых улиц названы в честь выдающихся исторических личностей и религиозных деятелей: Илларионовская, Елизаветинская, Гурьяновская, Никандровская, Крыпецкая, Филофеевская.

На этой же сессии новые улицы и некоторые, появившиеся ранее, были распределены по двум избирательным округам. Так, к округу № 12 отнесены улицы Рыбацкая, Ершовская, Талабская, Толбинская, Великопольская, Елизаровская, Середкинская, Спицынская, Илларионовская, Елизаветинская, Гурьяновская, Никандровская, Крыпецкая, Филофеевская. В округ № 15 вошли Алексеева, Алексея Рихтера, Анатолия Лукина, Андрея Умникова, Баклана, Бизяева, Всеволода Смирнова, Георгия Меркулова, Доценко, Здоровцева, Пешкова, Самкова, Скворцова, Тимофеева, Харитонова, Яковлева.

Депутат Игорь Шеменев уточнил, зачем включать новые улицы в избирательные округа, если на них кто не живёт.

«Появится дом, и он сразу будет в этом округе. Сейчас там нет избирателей, но через месяц они могут появиться», - пояснил Иван Цецерский и добавил, что схема избирательных округов в городе утверждается на 10 лет.

Земля крестьянам

Одним из самых позитивных решений сессии определённо было внесение изменений в положение «О земельном налоге», поскольку недавно в результате переоценки кадастровой стоимости земли налоговая нагрузка на садоводов значительно выросла.

Во-первых, для садоводов, как было решено на региональном уровне, снизили ставку налога с 0,3 до 0,2. Во-вторых, для садоводств, как юридических лиц, ввели «налоговые каникулы» на 2017 и 2018 годы, чтобы они «смогли навести порядок в учете отведенных им земель, провести межевание».

Ещё одна поправка в положение «О земельном налоге» касалась снижения возраста, с которого пенсионерам не нужно предоставлять справку о том, работает ли он или нет, для получения льготы. Если раньше такой документ не требовали у тех, кто старше 80 лет, то теперь он не нужен псковичам от 75 лет.

Подарки-недодарки

Пожалуй, ни одна сессия Псковской гордумы не проходит без принятия решений о награждении того или иного достойного человека, а то и целого коллектива. Оба апрельских заседания не обошлись без таких вопросов в повестке дня, но теперь депутаты озаботились финансовой стороной.

На 80-й сессии парламентарии решили наградить руководителя ансамбля «Сказ» Константина Абабкова медалью «За заслуги перед Псковом», а сам коллектив в связи с его 40-летием – Почётной грамотой городской Думы. Тут-то и встал вопрос о деньгах: по положению о награждении к грамоте «Сказу» должны преподнести подарок в виде 5 тысяч рублей, однако, Иван Цецерский посчитал, что это слишком небольшая сумма для ансамбля. «А чего не 10?» - спросил глава Пскова, заметив, что Сказ» - это визитная карточка города, коллектив, известный и в России, и за её пределами.

Ему пояснили, что по положению о награждении Почётной грамотой, 5 тысяч рублей – максимальная сумма и никаких исключений сделать нельзя.

На это глава Пскова сказал, что надо совершенствовать нормативно-правовые акты и учесть, что бывают «исключительные случаи, как, например, юбилей «Сказа».

На сессии 28 апреля депутаты проголосовали о награждении Почётными грамотами гордумы заслуженного артиста РФ, артиста - вокалиста ансамбля русской музыки «Псков» Александра Либа, семи членов профсоюзного актива города Пскова и нескольких работников Псковской стоматологической поликлиники. Все они, как сообщил Иван Цецерский, к грамоте получат, после вычета налогов, по 2 тысячи 500 рублей.

Григорий Турчин напомнил, что некоторое время назад Почётными грамотами награждали без денежного дополнения. Он предложил вернуть этот подарок тем, кто его не получил, однако, эту его инициативу проигнорировали.