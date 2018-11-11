Ударивший своего знакомого ножом житель Псковского района отправится на 3 года в тюрьму

16:14, 11 ноября 2018, ПАИ

В Псковском районе суд приговорил к трем годам тюрьмы за удар своего знакомого ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

4 августа в поселке Подборовье-3 Псковского района мужчина поссорился со знакомым и ударил его в грудь ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.