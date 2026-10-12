Псковские водители скорой добились выплат за сверхурочную работу

10:05, 12 октября 2026, ПАИ

Псковская станция скорой медицинской помощи не смогла оспорить решение суда о выплате водителям задолженности за сверхурочную работу. Областной суд оставил в силе решение первой инстанции, которая частично удовлетворила иск сотрудников, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Водители работали сверхурочно с декабря 2019 года по июнь 2024 года, но дополнительную оплату за эти часы не получали. Размер задолженности определила судебная бухгалтерская экспертиза.

Станция скорой помощи попыталась оспорить решение. Представители учреждения заявили, что работники пропустили срок обращения в суд, бюджетные средства имеют целевое назначение, а сверхурочные часы уже были оплачены за счёт стимулирующих выплат.

Однако областной суд эти доводы не принял. Судья указал, что работодатель не доказал, что сотрудники надлежащим образом знакомились с расчётными листками и табелями учёта рабочего времени, поэтому причины пропуска срока обращения в суд признали уважительными.

Кроме того, стимулирующие выплаты и оплата сверхурочной работы имеют разное назначение и не могут заменять друг друга. Компенсацию за задержку выплат также нельзя уменьшать.

В итоге решение Псковского городского суда оставили без изменений, а апелляционную жалобу станции скорой помощи – без удовлетворения.