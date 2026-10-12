Сколько дней в ноябре будут отдыхать россияне, рассказал эксперт

08:29, 12 октября 2026, ПАИ

Россиян в ноябре ждут 20 рабочих и 10 выходных дней. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

Эксперт напомнил, что россияне будут отдыхать в среду, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.

Михаил Афанасьев уточнил, что при стандартной 40-часовой рабочей неделе сотрудникам в ноябре предстоит отработать 159 часов. Для тех, у кого установлена 36-часовая занятость, лимит составит 143 часа, а при сокращённом 24-часовом графике рабочее время в ноябре не превысит 95 часов.