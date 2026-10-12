Концерт-портрет Мусоргского пройдёт в Локне

08:45, 12 октября 2026, ПАИ

Третий концерт проекта «От Мусоргского до Шостаковича. Концерты-портреты» пройдёт в Локнянской детской школе искусств сегодня, 12 октября. Об этом сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своём канале в MAX.

На этот раз концерт посвящён Модесту Мусоргскому, родившемуся в Псковской области и известному по всему миру.

В концерте примут участие ученики и преподаватели детской школы искусств «Центр» из Великих Лук. Выступления состоятся в 14:00 и 16:00.

Глава Локнянского округа отметил, что благодаря проекту у жителей Локни есть возможность слушать классическую музыку в исполнении гостей из других городов, а у юных музыкантов – знакомиться с их творчеством.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.