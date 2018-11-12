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Экономика

Зарплату в размере более 8,4 млн рублей вернула прокуратура работникам «Псковпассажиравтотранса»

Прокуратура города Пскова помогла восстановить права работников ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» на своевременное получение заработной платы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 1883-м работникам предприятия не выплачена заработная плата за сентябрь на общую сумму более 8,4 млн рублей. В этой связи прокурор города внес в адрес руководителя предприятия представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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