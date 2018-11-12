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Общество

В храмах Великолукской епархии совершат панихиды о жертвах ДТП 18 ноября

18 ноября, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, в храмах Великолукской епархии и Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре будут совершены панихиды о всех трагически погибших в результате автомобильных катастроф, а также молебны о здравии всех участников дорожного движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, богослужения состоятся по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия по окончании божественной литургии.

В епархии напомнили, что Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. В 2018 году этот день приходится на 18 ноября.

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