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Общество

Новое музыкальное оборудование появилось в Доме культуры в Иссе благодаря ТОС

Новое музыкальное оборудование приобрели в сельский Дом культуры благодаря победе ТОС «Исса» в конкурсе проектов. Об этом сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»

В комплекте проектор, микшерный пульт, акустическая система, колонки, микрофоны и другие приборы.

«Теперь для проведения массовых культурных мероприятий у самодеятельных коллективов Иссы есть всё необходимое, чтобы концерты проводились на более качественном уровне. А ближайший из них – это День деревни, на котором традиционно не только собираются все поколения жителей, проживающих в Иссе сегодня, но и приезжает множество людей, для которых деревня является малой родиной», – рассказала Оксана Филиппова.

Она также отметила, что в этом году в Иссе будут реализованы ещё два проекта ТОС – оборудование сцены для уличных концертных выступлений и установка тренажёров. В настоящее время проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики, которые в скором времени начнут работу.

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