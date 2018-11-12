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Общество

В Себежском районе выдан первый электронный сертификат на материнский капитал

Пенсионный фонд России реализовал дополнительные возможности, делающие процедуру получения сертификата на материнский капитал более простой и удобной. Теперь через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на Портале госуслуг можно не только подать электронное заявление о выдаче сертификата или о распоряжении его средствами, но и получить сам сертификат в электронной форме.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ПФР, в Себежском районе первая семья получила такой электронный сертификат. Первопроходцами в Себежском районе стали супруги Ирина и Андрей Мироновы. При подаче заявки на получение материнского капитала семья выбрала электронный вариант документа.

Онлайн-сертификат хранится в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Физическая копия документа прикладывается к выплатному делу в территориальном органе ПФР.

С этим событием семью Мироновых поздравила руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Себежском районе Наталья Еремеева. Она пожелала молодой семье «добра, взаимного уважения, понимания друг друга, счастья, здоровья всем членам семьи и чтобы в их доме звучал счастливый детский смех».

Для оформления электронного сертификата на МСК необходимо подать заявление через личный кабинет. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относится свидетельство о рождении ребенка.

Повторно обращаться в ПФР, чтобы получить сертификат, не потребуется – после вынесения положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя.

В Псковской области выдано два электронных государственных сертификата на материнский (семейный) капитал, один из них в Себежском районе. С начала 2018 года в Себежском районе 55 семей подали заявления для выдачи государственного сертификата на материнский капитал. Из них 46 семей обратились за сертификатами через интернет.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысячи 26 рублей.

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