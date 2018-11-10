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Фальшивые доллары изъяты в Пскове

9 ноября в одном из финансовых учреждений Пскова сотрудники полиции изъяли стодолларовую купюру с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция проводит проверку по этому факту.

В этой связи стражи порядка рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - советуют в псковском УМВД.

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