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Происшествия

Более 40 человек погибло при пожарах в Псковской области с начала года

С начала 2026 года на территории Псковской области зарегистрировано свыше двух тысяч возгораний, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

При пожарах погибли 42 человека, 13 получили травмы.

Главное управление МЧС России по Псковской области призвало жителей соблюдать меры предосторожности в пожароопасный сезон. В ведомстве напомнили, что нельзя поджигать сухую траву, а сжигать мусор и отходы разрешается только на специально оборудованных площадках.

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