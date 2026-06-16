Более 40 человек погибло при пожарах в Псковской области с начала года

20:35, 16 июня 2026, ПАИ

С начала 2026 года на территории Псковской области зарегистрировано свыше двух тысяч возгораний, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При пожарах погибли 42 человека, 13 получили травмы.

Главное управление МЧС России по Псковской области призвало жителей соблюдать меры предосторожности в пожароопасный сезон. В ведомстве напомнили, что нельзя поджигать сухую траву, а сжигать мусор и отходы разрешается только на специально оборудованных площадках.