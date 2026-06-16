В Псковской области суд приговорил подростка к трём годам колонии за ложные сообщения о взрывах

16:45, 16 июня 2026, ПАИ

Приговор в отношении несовершеннолетнего организатора ложных сообщений о готовившихся взрывах постановил Опочецкий районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Жителя Пустошки обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 207 УК РФ (организация заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий, совершённая из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры) и частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 207 УК РФ (организация заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Суд установил, что в январе 2025 года подросток разработал план совершения преступления и обратился к пользователю одного из приложений. Он предоставил посреднику данные о другом человеке, чтобы создать для того проблемы – от его имени было сделано ложное сообщение о готовящемся взрыве Пустошкинского центра образования и отделения полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский».

Подсудимый свою вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и штрафа в размере 20 тысяч рублей. Осуждённый взят под стражу в зале суда.