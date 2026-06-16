Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области суд приговорил подростка к трём годам колонии за ложные сообщения о взрывах

Приговор в отношении несовершеннолетнего организатора ложных сообщений о готовившихся взрывах постановил Опочецкий районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

Жителя Пустошки обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 207 УК РФ (организация заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий, совершённая из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры) и частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 207 УК РФ (организация заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Суд установил, что в январе 2025 года подросток разработал план совершения преступления и обратился к пользователю одного из приложений. Он предоставил посреднику данные о другом человеке, чтобы создать для того проблемы – от его имени было сделано ложное сообщение о готовящемся взрыве Пустошкинского центра образования и отделения полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский».

Подсудимый свою вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и штрафа в размере 20 тысяч рублей. Осуждённый взят под стражу в зале суда.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






16 июня 2026

Мухаммад Шехов рассказал о поединке с венесуэльцем Эрни Бетанкуром
16 июня 2026

Парапауэрлифтинг и шаг в новую жизнь: ветеран СВО из Псковской области поделился своей истории реабилитации
16 июня 2026

Год учёбы и новые горизонты: «Героям земли Псковской» вручили дипломы о переподготовке
16 июня 2026

Схему движения на перекрёстке Рижского и Рокоссовского могут изменить в Пскове
16 июня 2026

Псковские бойцы СВО представят регион на чемпионате «Абилимпикс» в Казани
16 июня 2026

Организацию нового пешеходного перехода на улице Алёхина рассмотрят в Пскове
16 июня 2026

Схема движения может измениться на перекрёстке Рокоссовского и Коммунальной в Пскове
16 июня 2026

О правилах назначения единого пособия рассказали будущим мамам в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...