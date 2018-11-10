13 тысяч рублей перевел великолучанин мошенникам, желая помочь знакомой

11:16, 12 ноября 2018, ПАИ

18-летний учащийся из Великих Лук перевел 13 тысяч рублей мошенникам, желая помочь знакомой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 9 ноября великолучанину в социальных сетях пришло сообщение от имени его знакомой. Девушка попросила помочь ей деньгами. Молодой человек переслал ей 13 тысяч рублей, а через некоторое время решил созвониться со знакомой. Выяснилось, что она подобных сообщений не направляла. Неизвестные взломали ее страницу в Интернете. По данному факту проводится проверка.