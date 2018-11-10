Двух нетрезвых водителей задержала полиция в Великих Луках и Новосокольническом районе

13:14, 12 ноября 2018, ПАИ

В Великих Луках и Новосокольническом районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, поздним вечером 10 ноября у дома по проспекту Гагарина в Великих Луках полицейские остановили автомобиль «Ниссан», которым управлял нетрезвый 30-летний горожанин.

А в Новосокольническом районе около 22:00 8 ноября по дороге в деревне Недомерки на легковушке ВАЗ-2101 ехал 32-летний гражданин, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.