0
17:36
Александр Котов: Нужно обратить внимание на работу по привлечению новых членов партии
15:06
Александр Котов: Залогом успеха партии стало то, что единороссы правильно оценили потенциал оппозиции
15:22
«Семь раз отмерь» - 9 ноября (ЗВУК)
12:45
Михаил Ведерников: С новой командой мы максимально выполним задачи, поставленные президентом
12:43
Михаил Ведерников рассказал, какие направления работы в администрации Псковской области будут курировать его заместители и он сам
11:54
Об отставках и назначениях минувшей недели расскажет программа «Семь раз отмерь» на «Седьмом небе» в 15:00
09:46
Рабочая группа предложила существенно снизить стоимость патента для предпринимателей в районах Псковской области
Еще новости
Политика

Александр Борисов: ЦИК «Единой России» возлагает большие надежды на псковское отделение партии

Центральный исполнительный комитет «Единой России» возлагает большие надежды на псковское отделение партии. Об этом заявил руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов на XXIV конференции Псковского регионального отделения Единой России» 12 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Борисов подчеркнул, что псковское отделение партии «проявило себя эффективным политическим игроком». «В этом отделении есть, что почерпнуть», - сказал он и подчеркнул, что «мощный депутатский корпус и очень энергичный, талантливый губернатор» позволяют строить оптимистичный  план на следующий политический сезон.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Нужно обратить внимание на работу по привлечению новых членов партии
12 ноября 2018
Александр Котов: Нужно обратить внимание на работу по привлечению новых членов партии 1
Александр Котов: Залогом успеха партии стало то, что единороссы правильно оценили потенциал оппозиции
12 ноября 2018
Александр Котов: Залогом успеха партии стало то, что единороссы правильно оценили потенциал оппозиции 4
«Семь раз отмерь» - 9 ноября (ЗВУК)
09 ноября 2018
«Семь раз отмерь» - 9 ноября (ЗВУК)
Михаил Ведерников: С новой командой мы максимально выполним задачи, поставленные президентом
09 ноября 2018
Михаил Ведерников: С новой командой мы максимально выполним задачи, поставленные президентом 2
Михаил Ведерников рассказал, какие направления работы в администрации Псковской области будут курировать его заместители и он сам
09 ноября 2018
Михаил Ведерников рассказал, какие направления работы в администрации Псковской области будут курировать его заместители и он сам 3
Об отставках и назначениях минувшей недели расскажет программа «Семь раз отмерь» на «Седьмом небе» в 15:00
09 ноября 2018
Об отставках и назначениях минувшей недели расскажет программа «Семь раз отмерь» на «Седьмом небе» в 15:00
Рабочая группа предложила существенно снизить стоимость патента для предпринимателей в районах Псковской области
08 ноября 2018
Рабочая группа предложила существенно снизить стоимость патента для предпринимателей в районах Псковской области
Полпредом президента в СЗФО назначен Александр Гуцан
07 ноября 2018
Полпредом президента в СЗФО назначен Александр Гуцан

Идет загрузка...