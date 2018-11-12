Александр Борисов: ЦИК «Единой России» возлагает большие надежды на псковское отделение партии
Центральный исполнительный комитет «Единой России» возлагает большие надежды на псковское отделение партии. Об этом заявил руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов на XXIV конференции Псковского регионального отделения Единой России» 12 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Александр Борисов подчеркнул, что псковское отделение партии «проявило себя эффективным политическим игроком». «В этом отделении есть, что почерпнуть», - сказал он и подчеркнул, что «мощный депутатский корпус и очень энергичный, талантливый губернатор» позволяют строить оптимистичный план на следующий политический сезон.