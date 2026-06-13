Михаил Ведерников поднялся на 22 позиции в медиарейтинге губернаторов России

15:37, 13 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поднялся на три строчки в медиарейтинге глав регионов СЗФО и занял пятое место по итогам мая. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидером медиарейтинга в СЗФО в мае стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на втором месте – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на третьем – губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 47-е место (+22 позиции за месяц). Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Московской области Андрей Воробьёв, на третьем – глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 110 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.