Александр Котов: Залогом успеха партии стало то, что единороссы правильно оценили потенциал оппозиции

15:06, 12 ноября 2018, ПАИ

«Нужно прочно удерживать политическую инициативу и отвечать на вызовы времени», - обратился председатель Псковского отделения «Единой России» Александр Котов к однопартийцам на XXIV конференции реготделения, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Котов, цели, которые ставились в начале года, были благополучно достигнуты. Псковское отделение партии успешно провело все избирательные кампании - федерального, регионального и муниципального уровня. «Едина Россиия» внесла свой вклад в убедительную победу главы государства», - сказал председатель регионального отделения и подчеркнул, что партийцы не стали почивать на лаврах и начали подготовку к другим политическим событиям в регионе. Он отметил, что помимо прочего, залогом успеха стало то, что единороссы правильно оценили потенциал оппозиции. «Мы расширяем кадровый резерв, выявляем настоящих лидеров общественного мнения», - отметил Александр Котов.

Он также напомнил о выборах глав районов в 6 муниципалитетах в 2019 году, добавив, что в избирательном цикле необходимо максимально использовать опыт побед, партийный инструмент, ресурсы. «Заручиться поддержкой жителей необходимо еще в ходе предвыборной кампании», - считает Александр Котов. По его словам, в рамках избирательной кампании снова придется энергично поработать, чтобы мобилизовать сторонников партии, которых немало. Председатель реготделения «Единой России» заметил, что на местах партия должная постоянно обновляться.

Отдельно он остановился на сборе членских взносов и добровольных пожертвований, которые уменьшились на 8%. Хуже всего обстоят дела в Великолукском районном отделении.

Александр Котов рассказал, что в 2018 году партия провела 21 заседание регионального политического совета. Он заострил внимание собравшихся на проблеме посещаемости: «В состав политсовета входит 37 членов, а явка - 25. Не все осознают меру ответственности за принимаемые решения. Надеюсь, обновленный состав регионального политического совета будет более ответственно подходить к заседаниям».

По итогам аудита в Псковской области насчитывается 7 тыс. 960 членов партии, и, по словам Александра Котова, «Единая Россия», по-прежнему, не имеет равных по численности и по боеспособности. Он отметил, что в этом году в партию приняли 137 человек, есть резерв - сторонники. В Псковском отделении их порядка 3 тысяч.

В январе 2018 года «ЕР» провела оптимизацию партийных проектов и уменьшила их до 14-ти - они подкреплены финансированием из средств федерального и регионального бюджетов, продолжил Александра Котов. Он заверил, что в ходе реализации проектов члены партии находятся в постоянном диалоге с гражданами, и уточнил, что рамках проекта «Городская среда» перечень объектов определяют граждане. В этом году в проект попали 100 дворов и 342 общественных пространств, на ремонт которых выделено более 147 млн рублей. Спикер напомнил, что также удалось отремонтировать 16 спортзалов в школах.

Председатель отделения рассказал, что в регионе организованы социальные и патриотические платформы партии. «Партийные проекты и платформы - это серьезное подспорье в решении проблем граждан», - считает он.

В заключение Александр Котов поблагодарил однопартийцев за успешно проведенные избирательные кампании.