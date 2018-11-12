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Политика

Конференция псковского отделения «Единой России» избрала делегатов на XVIII съезд партии

Делегаты на XVIII съезд «Единой России» избраны на XXIV конференции псковского регионального отделения партии 12 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения.

По итогам голосования на съезд, который пройдет в Москве 7-8 декабря, поедут секретарь порховского районного отделения «Единой России», председатель регионального общественного совета партийного проекта «Городская среда», депутат областного Собрания Геннадий Григорьев и секретарь первичного отделения «Единой России» № 103 великолукского городского отделения партии, директор школы №7 Наталья Демиховская. При избрании соблюдена норма представительства, установленная решением президиума Генсовета партии «Единая Россия».

В качестве делегата по статусу на съезде будет присутствовать сенатор от Псковской области, председатель социальной платформы «Единой России» в регионе Елена Бибикова.

В состав псковской делегации войдут члены регионального политического совета партии, в том числе секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов.

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