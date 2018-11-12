Конференция псковского отделения «Единой России» избрала делегатов на XVIII съезд партии

15:36, 12 ноября 2018, ПАИ

Делегаты на XVIII съезд «Единой России» избраны на XXIV конференции псковского регионального отделения партии 12 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения.

По итогам голосования на съезд, который пройдет в Москве 7-8 декабря, поедут секретарь порховского районного отделения «Единой России», председатель регионального общественного совета партийного проекта «Городская среда», депутат областного Собрания Геннадий Григорьев и секретарь первичного отделения «Единой России» № 103 великолукского городского отделения партии, директор школы №7 Наталья Демиховская. При избрании соблюдена норма представительства, установленная решением президиума Генсовета партии «Единая Россия».

В качестве делегата по статусу на съезде будет присутствовать сенатор от Псковской области, председатель социальной платформы «Единой России» в регионе Елена Бибикова.

В состав псковской делегации войдут члены регионального политического совета партии, в том числе секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов.