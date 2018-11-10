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Более 4 тонн говядины и телятины отправили на уничтожение специалисты псковского Россельхознадзора

В Псковской области в ходе совместных мероприятий с Псковской таможней должностные лица территориального Управления Россельхознадзора в грузовом автомобиле выявили более 4 тонн говядины и телятины в четвертинах неизвестного происхождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, установлено, что продукция перемещалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее происхождение и безопасность.

На продукции отсутствовала маркировка (клеймо), информация о дате производства товара, сроке годности, условиях хранения и перевозки. Транспортировка мясосырья осуществлялась в автомобиле, не имеющем холодильное оборудование.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства перемещение партии продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Инспектором Управления мясосырье изъято и  направлено на уничтожение.

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