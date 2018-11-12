Александр Котов: Нужно обратить внимание на работу по привлечению новых членов партии

17:36, 12 ноября 2018, ПАИ

«Нужно обратить внимание на работу по привлечению новых членов партии», - заявил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов, комментируя работу XXIV конференции реготделения, состоявшейся сегодня, 12 ноября.

«У нас резервы для этого есть: это наши сторонники, которых более 3 тысяч. Кроме того, мы будем привлекать активных людей, которые разделяют взгляды партии. У нас для этого все есть, надо просто более активно работать и секретарям первичек, и региональному отделению партии», - отметил Александр Котов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он также добавил, что в региональных отделениях «Единой России» запущена дискуссия о том, «как скорректировать работу региональных отделений, чтобы соответствовать требованиям времени и более четко реагировать на обращения граждан». «Такой же разговор будет на съезде в Москве. Таким образом, можно завоевать политическое лидерство», - добавил он.