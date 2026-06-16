Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России

09:49, 16 июня 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поднялся на одну строчку в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России и занял 33-е место по итогам мая. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидером рейтинга в мае стал спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на втором месте – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, на третьем – председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 110 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.