Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поднялся на одну строчку в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России и занял 33-е место по итогам мая. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
Лидером рейтинга в мае стал спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на втором месте – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, на третьем – председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 110 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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