Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

10:55, 16 июня 2026, ПАИ

Указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ нового созыва подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Выборы в Госдуму назначили на 20 сентября. Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Добавим, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в Собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.