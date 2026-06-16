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Политика

Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ нового созыва подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Владимир Путин. Фото: ПАИ

Выборы в Госдуму назначили на 20 сентября. Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Добавим, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в Собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

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