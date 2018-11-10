Великолучанин обворовал соседа по общежитию

17:41, 12 ноября 2018, ПАИ

В Великих Луках вечером 11 ноября в комнату общежития по улице Гоголя незаконно проник неизвестный. У живущего там 32-летнего горожанина злоумшленник похитил планшет, мобильный телефон и автомобильный телевизор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. В краже подозревается его сосед – 23-летний безработный, судимый молодой человек. Часть похищенного изъята. Проводится проверка.

Кроме того, в Великих Луках полиция раскрыла ранее совершенное преступление. В ночь на 15 октября из кафе по проспекту Ленина у 34-летнего великолучанина похитили сумку, в которой находились два мобильных телефона, документы, ключи и деньги в сумме 38 тысяч рублей. По предварительным данным, причиненный ущерб составил более 68 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний безработный великолучанин. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.