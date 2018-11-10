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Великолучанин обворовал соседа по общежитию

В Великих Луках вечером 11 ноября в комнату общежития по улице Гоголя незаконно проник неизвестный. У живущего там 32-летнего горожанина злоумшленник похитил планшет, мобильный телефон и автомобильный телевизор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. В краже подозревается  его сосед – 23-летний  безработный, судимый молодой человек. Часть похищенного  изъята. Проводится проверка.

Кроме того, в Великих Луках полиция раскрыла ранее совершенное преступление. В ночь на 15 октября из кафе по проспекту Ленина у 34-летнего великолучанина  похитили сумку, в которой  находились  два мобильных телефона, документы, ключи  и деньги в сумме 38 тысяч рублей. По предварительным данным, причиненный ущерб  составил более  68 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний безработный  великолучанин. Он дал   признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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