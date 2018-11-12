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Политика

Руководитель ЦИК «Единой России»: Уверен, мы сможем показать свою эффективность нашим избирателям

«Вообще, интересно наблюдать за сборищами экспертов и журналистов, которые в последние месяцы активно обсуждают создание новых партий, разделение «Единой России» и прочие апокалипсические прогнозы. Как говорится, нас забыли спросить», - заявил сегодня, 12 ноября, выступая на XXIV конференции Псковского регионального отделения «Единой России» руководитель ЦИК партии Александр Борисов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе реготделения «ЕР».

«Я абсолютно убежден, что наша партия имеет огромный потенциал развития, самую эффективную кадровую команду на местах, самую разветвленную сеть отделений, - сказал Александр Борисов. - Уверен, что мы с вами сможем ответить на все вызовы и показать свою эффективность, прежде всего, нашим избирателям».

«Считаю, что даже в текущей работе наших депутатских фракций всех уровней необходимо сформировать такую систему, чтобы не от выборов до выборов, а в постоянном режиме советоваться с людьми, получать обратную связь до принятия любых решений, а не после», - добавил он.

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