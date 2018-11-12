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Общество

В Пскове 29 судебных приставов приняли присягу на торжественном собрании в честь Дня судебных приставов

В Управлении ФССП России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику судебных приставов в честь 153-й годовщины со дня создания института судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональнго ведомства.

Мероприятие началось с торжественного приведения к Присяге судебного пристава. Исполнять Конституцию Российской Федерации, честно и добросовестно служить Отечеству поклялись 29 судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Далее торжественное собрание продолжилось поздравлениями руководства Управления и приглашенных лиц. Вначале к присутствующим со вступительным словом обратился главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Руководитель Управления поздравил всех работников и ветеранов с «Днем судебного пристава» и поблагодарил их за сложную, нередко сопряженную с опасностью, работу.

Затем поздравительные слова в адрес судебных приставов прозвучали от председателя Общественного совета при Управлении Алины Черновой, а также представителя регионального отделения Ассоциации ветеранов Службы.

За достижение высоких результатов в профессиональной деятельности и образцовое исполнение служебных обязанностей отличившиеся работники Управления были награждены ведомственными наградами – медалями, благодарностями и почетными грамотами.

Кроме того, на торжественном мероприятии были награждены победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности ФССП России в средствах массовой информации – главный редактор «Комсомольской правды» в Пскове и корреспондент радиовещания ГТРК «Псков».

Торжественное мероприятие завершилось музыкальным подарком от работника отдела судебных приставов Печорского и Палкинского районов, который исполнил композицию про Государственный долг судебных приставов.

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