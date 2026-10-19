В Псковской области почти везде оформили вывески в соответствии с дизайн-кодом

21:53, 19 октября 2026, ПАИ

Приведение вывесок и информационных конструкций в соответствие с требованиями дизайн-кода во всей Псковской области практически завершено. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым доложила руководитель управления муниципального развития Елена Тимашова, сообщил глава региона в своём канале в MAX.

По итогам контрольной проверки задачу выполнили почти все муниципалитеты. Установленному дизайн-коду пока не соответствуют всего три вывески в Себежском районе.

Администрация Великих Лук после рейда очистила городское пространство от выцветших и рваных конструкций.

«Тем не менее всё ещё остаётся визуальный шум из-за хаотичного размещения даже легальных вывесок. Предложил изменить правовые акты и ввести типовой подход», – отметил Михаил Ведерников.

До 27 ноября 2027 года к единому стилю приведут нестационарные торговые объекты в Пскове. Затем этот опыт распространят в Усвятах, Опочке, Острове, Пушкинских Горах и Великих Луках.

К 1 марта в Пскове внедрят брендбук дизайна рекламных конструкций. Администрация города уже разработала проект изменений правил размещения билбордов и электронных экранов, он уже успешно прошёл согласование в Общественной палате.

Губернатор отметил, что единый дизайн-код делает города и посёлки эстетичными, опрятными и комфортными для жителей.

«Тема важная, продолжим держать её под строгим контролем», – подчеркнул он.