Определены победители финального этапа соревнований «Кубок Псковской области по программированию среди школьников - 2018»

21:10, 12 ноября 2018, ПАИ

6-7 ноября состоялся финальный этап соревнований «Кубок Псковской области по программированию среди школьников - 2018». Это уже четвертые подобные соревнования в нашем регионе, сообщили Псковскому агентству информации в государственном управлении образования области.

В этом году заявки на участие подали 33 команды из г. Пскова, г. Великие Луки, г. Острова, г. Гдова, Печорского района. В состав каждой команды входили 3 учащихся и тренер.

В соответствии с Положением соревнований команды-участники разделялись на три дивизиона. Выбор дивизиона проводился самими участниками и зависел от возраста и степени подготовки. В третьем дивизионе приняли участие учащиеся 4-5 классов. Во втором - 7-10 классов. В первом - учащиеся 9-11 классов.

Первый дивизион включает команды, которые претендуют на участие в финале Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию (ВКОШП). Задачи, решаемые участниками второго и третьего дивизионов проще и рассчитаны на внутреннюю мотивацию школьников к занятию программированием. Соревнования проходили в 2 этапа:

1) Отборочный этап для 1 и 2 дивизионов проходил заочно 24 октября 2018 года c 12.00 до 22.00 (Мск). По итогам заочного этапа были отобраны 20 команд, прошедшие в финал, по 10 из каждого дивизиона. Для 3 дивизиона отборочный этап не проводился.

2) Финальный этап проходил очно, по адресу г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13. 6 ноября решали задачи команды 2 и 3 дивизионов. На решение задач было отведено 4 часа и 2 часа, соответственно.

Победителями и призерами в этот день стали:

Во 2 дивизионе:

1 место, KaliLinux (Школа №12 им. К.К. Рокоссовского, г. Великие Луки);

2 место, Феникс (МБОУ СОШ №1 г.Остров);

3 место, Тьюринги (Школа №12 им. К.К. Рокоссовского, г. Великие Луки).

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 имени МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» г. Великие Луки

В 3 дивизионе:

1 место, Комета (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»).

7 ноября состоялся финальный этап для 1 дивизиона. Команды решали задачи в течении 4 часов. Лучшими стали:

1 место, ПТЛ-1 (МБОУ «Псковский технический лицей»);

2 место, Absque Mulieribus (МБОУ «Гимназия имени С. В. Ковалевской»);

3 место, ПКС (МБУДО «Центр технического творчества» г. Великие Луки).

Победители 1 дивизиона будут представлять Псковскую область на ВКОШП в декабре 2018 года в г. Санкт-Петербурге.

Результаты выступления участников всех трех дивизионов можно посмотреть на сайте Кубка.

Соревнования завершились торжественным закрытием, в ходе которого участников поздравили начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов, начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, ректор ПОИПКРО Людмила Фомичева, декан факультета вычислительной техники и электроэнергетики Сергей Лехин, директор ГБУ ПО «РЦИТ» Алексей Драгунов, директор ОАО «Псковская ГТС» Юрий Екимов и технический директор ООО «МАЦБКТ-СЭЗ» Иван Подгорный. В выступлениях было отмечено развитие соревнований, создание в 2018 году новых возможностей для подготовки и расширения охвата участников. Выступающие подчеркнули, что для приоритетного развития сферы информационных технологий в Псковской области, необходимо создание условий для ранней подготовки будущих IT - специалистов во всей области, а также развитие экосистемы разработки российского программного обеспечения в регионе.

Организаторы соревнований: Государственное управление образования Псковской области, Псковский государственный университет, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, Региональный центр информационных технологий и Центр развития одаренных детей и юношества. В качестве генерального спонсора соревнований выступила компания «МАЦБКТ-СЭЗ» (г. Симферополь) и Псковская ГТС.

Для подготовки и проведения Кубка использовалась региональная цифровая образовательная платформа, дающая возможность школьным командам тренироваться в решении задач и проходить обучение с использованием доступа к региональному образовательному порталу Псковской области.

Областные соревнования на Кубок Псковской области по программированию включили в себя в 2018 году мероприятия, направленные на обучение педагогов и подготовку школьных команд, проводимые в течении всего учебного года. Так, в июне 2018 года Региональный центр информационных технологий, совместно с Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества организовал при поддержке управления образования города Пскова Летнюю школу спортивного программирования. 25 учеников из девяти школ Пскова и Псковского района бесплатно изучали программирование в классах Центра образования «Псковский педагогический комплекс». Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования проводились курсы для учителей информатики, результатом которых стало участие самых активных педагогов в качестве тренеров команд.

Организаторы Кубка в рамках проекта «Команда-2018» вышли с инициативой «Развитие изучения программирования и робототехники в школах Псковской области», который поддержан Администрацией области и будет реализован в ходе выполнения приоритетного национального проекта «Образование» в 2019 году.