Суд в российском регионе взыскал компенсацию за травму девочки на детской площадке

18:05, 13 октября 2026, ПАИ

Дело о травме малолетнего ребёнка на детской площадке рассмотрел районный суд Курской области, сообщили в региональном информационном агентстве «Курск».

Из материалов дела следует, что в мае 2026 года днём 11-летняя девочка качалась на качелях на детской площадке в деревне Спасское Медвенского района возле Спасской школы. Железная труба, державшая подвесные качели, переломилась, и девочка упала на землю. Острый конец трубы ударил её по шее. В тот же день она вместе с отцом обратилась к хирургу в районную больницу, где ей назначили лечение.

Прокурорская проверка при обследовании игрового комплекса выявила нарушения требований к детским площадкам. У оборудования, приобретённого местной администрацией и находящегося на её балансе, нашли дефекты.

Прокурор обратился в суд в защиту девочки с иском к администрации сельсовета и просил взыскать 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. В обосновании иска указали, что ответчик не обеспечил должную организацию детского отдыха и не контролировал состояние и эксплуатацию площадки, что и привело к травме.

Суд удовлетворил требования в полном объёме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.