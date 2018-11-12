Путин подписал законы о соглашениях о приграничном сотрудничестве с ФРГ, Литвой и Эстонией

22:17, 12 ноября 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации соглашений, направленных на развитие программ приграничного сотрудничества с Германией, Литвой и Эстонией. Документы опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Федеральные законы приняты Госдумой 25 октября и одобрены Советом Федерации 7 ноября.

Первое соглашение носит трехсторонний характер и было подписано между правительствами России, ФРГ и Европейской комиссией для обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2014-2020 годы на территории РФ. Программа направлена на реализацию совместных проектов российских регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государств - членов Европейского союза и Норвегии. Сферами сотрудничества являются транспорт, экология, образование, инвестиции и новые технологии.

Реализация соглашения потребует выделения средств федерального бюджета в размере €4,4 млн в качестве российского взноса в программу (€3 млн в 2018 году, €1,4 млн в 2019 году).

Соглашение о финансировании программ приграничного сотрудничества с Литвой предусматривает реализацию совместных проектов между Калининградской областью и Клайпедским, Мариямпольским и Таурагским уездами Литовской Республики, с Эстонией - между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Псковской областями и регионами Кирда-Ээсти, Лыуна-Ээсти.