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Общество

Экс-зампред областного комитета по культуре стала пресс-секретарем паломнической службы псковской митрополии

Юлия Белобородова назначена пресс-секретарем паломнической службы псковской митрополии. Об этом Псковскому агентству информации сообщила она сама.

Юлия Белобородова

Напомним, что в 2016-2018 годах Юлия Белобородова занимала пост первого заместителя председателя государственного комитета Псковской области по культуре.

Ранее она являлась заместителем председателя государственного комитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию, а также возглавляла в нем отдел туризма.

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