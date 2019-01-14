Экс-зампред областного комитета по культуре стала пресс-секретарем паломнической службы псковской митрополии
Юлия Белобородова назначена пресс-секретарем паломнической службы псковской митрополии. Об этом Псковскому агентству информации сообщила она сама.
Напомним, что в 2016-2018 годах Юлия Белобородова занимала пост первого заместителя председателя государственного комитета Псковской области по культуре.
Ранее она являлась заместителем председателя государственного комитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию, а также возглавляла в нем отдел туризма.