Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Инициативы по сохранению культуры народов России стали итогом первого заезда «Истоки. Школа» в Печорах

Завершился первый заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» «Единство» в Печорах. Его участники встретились с заслуженным артистом России Дмитрием Дюжевым и отметили День России на фестивале народных видов спорта и игр, сообщает «Первый Псковский».

В частности, участники заезда играли в лапту, бирюльки и стреляли из лука. Затем у всех желающих была возможность продегустировать блюда кухонь разных регионов России.

Скриншот сюжета «Первого Псковского»

Итогом заезда стало несколько проектных инициатив по сохранению культуры народов России. Впереди – заезды «Детство», «Воспитание» и «Семья».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






16 июня 2026

Больше, чем путешествие: псковские школьники могут бесплатно отправиться в поездку по региону
16 июня 2026

Аферисты подменяют номера СК России: в ведомстве объяснили, как действовать
16 июня 2026

Псковские моржи покорили Хуанхэ: спортсмены совершили заплыв в легендарной китайской реке
16 июня 2026

Воспитанники детской школы искусств создали иллюстрации к книге об оккупации Пскова
16 июня 2026

Поездка за экстримом: псковский пловец оценил плацкарт в китайском поезде
16 июня 2026

Чек-лист: полезные советы от «Почты России» для уезжающих в отпуск псковичей
16 июня 2026

Фермеры оценили риски для урожая в Псковской области
16 июня 2026

Стали известны первые стобалльники ЕГЭ в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...