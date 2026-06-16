Инициативы по сохранению культуры народов России стали итогом первого заезда «Истоки. Школа» в Печорах

10:11, 16 июня 2026, ПАИ

Завершился первый заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» «Единство» в Печорах. Его участники встретились с заслуженным артистом России Дмитрием Дюжевым и отметили День России на фестивале народных видов спорта и игр, сообщает «Первый Псковский».

В частности, участники заезда играли в лапту, бирюльки и стреляли из лука. Затем у всех желающих была возможность продегустировать блюда кухонь разных регионов России.

Итогом заезда стало несколько проектных инициатив по сохранению культуры народов России. Впереди – заезды «Детство», «Воспитание» и «Семья».