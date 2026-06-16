Дожди и +20 градусов ожидаются в Псковской области 17 июня

10:39, 16 июня 2026, ПАИ

17 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.