Дожди и +20 градусов ожидаются в Псковской области 17 июня
17 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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