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Общество

Наставничество в действии: Псковская область представила свой опыт на федеральном семинаре

Образовательный семинар по развитию института наставничества в России прошёл в центре знаний «Машук» (Пятигорск) с 12 по 15 июня. В мероприятии приняла участие заместитель директора Корпоративной академии правительства Псковской области Яна Васюцкая, сообщается в официальном канале региона в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее из официального канала Псковской области в мессенджере МАХ

Программа семинара объединила экспертные лекции, панельные дискуссии и групповую работу по ключевым направлениям: ценностный подход в наставничестве, нормативно-правовое регулирование и концепция развития наставничества до 2030 года, обучение служению и роль социальных партнёров, мотивационные встречи с лучшими практиками («Звёздный десант: 11 лет добрых дел»).

Особое внимание уделили традициям «Машука» – формированию стены наставников, обмену опытом выпускников и преемственности поколений (история пионерского лагеря «Машук»).

Участие в семинаре позволило не только повысить компетенции в сфере наставничества, но и наладить межрегиональное взаимодействие, а также представить опыт Псковской области на федеральной площадке.

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