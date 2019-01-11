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Общество

Депутаты Македонии одобрили переименование страны в Северную Македонию

Депутаты Собрания (Парламента) Македонии проголосовали за изменение названия республики, пишет ТАСС. Это решение было принято сегодня, 10 января, в ходе 75-го заседания парламента.

«По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовали 81 из 120 депутатов, считается принятым», - приводит издания заявление спикера парламента Талата Джафери.

Согласно внесенным изменениям, страна теперь будет наименоваться «Республика Северная Македония».

Отмечается, что в текст основного закона также были внесены положения об уважении «суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних стран». Также в конституции теперь декларируется стремление Скопье заботиться о культурных, экономических и социальных правах членов македонского народа и всех граждан за рубежом без вмешательства в суверенные права других государств.

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