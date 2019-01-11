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Жилой дом тушили пожарные в Великолукском районе, баню – в Островском

В ночь на 12 января около 1:40 произошло возгорание в жилом доме в деревне Першино Великолукского района. На борьбу с огнём выезжали 7 пожарных, были задействованы две единицы техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В это же время пожар случился в деревне Черепягино Островского района. Там загорелась баня. На место происшествия были направлены 5 пожарных, привлекались две единицы техники.

11 января в 21:45 нежилой дом вспыхнул в деревне Никоново Невельского района. Тушением занимались 6 пожарных, были задействованы две единицы техники.

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