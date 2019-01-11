Мужчину с ожогами на груди ищет псковский уголовный розыск

10:53, 12 января 2019, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Сергея Ломакина 1970 года рождения. Он - уроженец Пскова, но проживал в поселке Череха Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, с 2015 года родственники утратили связь с мужчиной.

На вид пропавшему 45 лет, рост до 180 сантиметров, волосы прямые, темно- русые, стрижка короткая, глаза светлые. Особые приметы: два ожога в области груди.

Был одет в вязаную полосатую шапку серого цвета, матерчатую куртку на пуговицах, темно-серые брюки, серые свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках, либо в сапогах.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемого Сергея Ломакина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.