Мужчину во время ограбления магазина в Гдове задержали росгвардейцы
В городе Гдове сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области задержали мужчину, который пытался совершить кражу из охраняемого магазина на улице Пограничной.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, прибыв на место происшествия, при осмотре здания росгвардейцы обнаружил следы проникновения, а внутри магазина мужчину, у которого в руках находился пакет с продуктами и спиртными напитками. Злоумышленник был задержан, им оказался ранее судимый 29-летний местный житель.
Подозреваемый передан следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства.