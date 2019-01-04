Биатлонист Антон Шипулин собрался в депутаты Госдумы

17:27, 12 января 2019, ПАИ

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин планирует баллотироваться в депутаты Государственной Думы РФ от Свердловской области, сообщает Znak.com со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что за избирательную кампанию биатлониста будет отвечать вице-губернатор региона по внутренней политике Сергей Бидонько. До перехода в Правительство Свердловской области он работал в Госдуме.

Также отмечается, что сегодня, 12 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в Инстаграме совместное фото с Антоном Шипулиным. «Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всём сам расскажет», — подписал он снимок.

Ранее Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры.