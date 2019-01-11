Бани сгорели в Пскове и Неёлово-2

09:48, 13 января 2019, ПАИ

В субботу, 12 января, произошли пожары в банях в Пскове на Крутой набережной, а также в Неёлово-2 Логозовской волости Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщение о возгорании бани в областном центре поступило на пульт дежурного в 16:07. Пожар тушили 9 сотрудников ведомства при помощи 3 единиц техники.

Звонок с сообщением о пожаре в Неёлово-2 поступил в 16:36. Это возгорание тушили 6 пожарных при помощи 2 единиц техники.

Сведений о пострадавших нет.