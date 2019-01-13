Представитель РПЦ объяснил отказ от изменения церковного календаря неприятием таких перемен «церковным народом»

10:17, 13 января 2019, ПАИ

Накануне празднования россиянами т.н. «старого нового года» [нового год по юлианскому календарю, который по действующему в стране григорианскому календарю наступает в ночь с 13 на 14 января — ПАИ] глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» объяснил неготовность РПЦ реформировать церковный календарь, чтобы празднование нового года не приходилось на время поста.

Как передает «Интерфакс», митрополит заявил, что РПЦ не собирается переходить на григорианский или новоюлианский календари вслед за другими поместными православными церквями несмотря на предложения некоторых верующих гармонизировать церковный и светский календари, чтобы Рождество приходилось на 25 декабря [сейчас 25 декабря по церковному календарю приходится на 7 января по «гражданскому» календарю — ПАИ].

«Для этого надо поменять весь строй литургической жизни, поменять церковный календарь, как это было сделано действительно в некоторых поместных Церквах, а наш церковный народ такого нововведения не примет», - сказал митрополит.

При этом он отметил, что вопрос календаря не является догматическим, а касается обрядовой стороны жизни Церкви. «Мы не знаем, в какой точно день календарного года родился Господь Иисус Христос, и даты праздников были выбраны достаточно условно - просто для того, чтобы даты праздников из жизни Христа, из жизни Церкви ежегодно вспоминались в церковном календаре, - пояснил иерарх. — Тем не менее, еще раз повторю, никаких намерений менять церковный календарь у Русской православной церкви нет».

Напомним, в 1923 году большинство поместных Православных церквей, за исключением Иерусалимской, Русской, Грузинской и Сербской, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь — они совпадают до 2800 года.