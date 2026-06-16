Финалисты конкурса «Псковская область. По страницам истории» отправятся в двухдневный тур

14:16, 16 июня 2026, ПАИ

Для псковских школьников, ставших финалистами конкурса «Псковская область. По страницам истории», разработаны двухдневные туры с двумя точками старта – городом Псковом и городом Великие Луки. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказала руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

Для ребят, собравшихся в Великих Луках, маршрут будет проложен до Пушкинских Гор с мастер-классами и интерактивной образовательной программой. Для группы из Пскова запланирована поездка по Изборску и Печорам. «Мы выбрали два направления, достаточно близко расположенных, чтобы у ребят было как можно больше времени побыть на самой локации, посмотреть территорию, познакомиться с местом», – поделилась Елизавета Зайцева.

Организаторы пояснили, что добраться до точек старта необходимо самостоятельно, а уже вся логистика от места старта, а также наполнение туристической программы, размещение и питание обеспечиваются за счёт средств программы.

Авторы 350 лучших работ получат бесплатное двухдневное путешествие по знаковым историческим местам региона. Чтобы принять участие в конкурсе, ребятам необходимо написать эссе с размышлениями о том, почему важно знать свою историю, любить Родину и гордиться своей страной.

Как пояснила Елизавета Зайцева, для подачи заявки нужно зайти в группу «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте», где в закреплённой записи размещена подробная информация о проекте и форма для подачи заявок.

Конкурс реализуется при поддержке Росмолодёжи, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и АНО «Больше, чем путешествие».