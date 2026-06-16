Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Финалисты конкурса «Псковская область. По страницам истории» отправятся в двухдневный тур

Для псковских школьников, ставших финалистами конкурса «Псковская область. По страницам истории», разработаны двухдневные туры с двумя точками старта – городом Псковом и городом Великие Луки. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказала руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

Изборский музей-заповедник. Фото: Анастасия Куртеева

Для ребят, собравшихся в Великих Луках, маршрут будет проложен до Пушкинских Гор с мастер-классами и интерактивной образовательной программой. Для группы из Пскова запланирована поездка по Изборску и Печорам. «Мы выбрали два направления, достаточно близко расположенных, чтобы у ребят было как можно больше времени побыть на самой локации, посмотреть территорию, познакомиться с местом», – поделилась Елизавета Зайцева.

Организаторы пояснили, что добраться до точек старта необходимо самостоятельно, а уже вся логистика от места старта, а также наполнение туристической программы, размещение и питание обеспечиваются за счёт средств программы.

Авторы 350 лучших работ получат бесплатное двухдневное путешествие по знаковым историческим местам региона. Чтобы принять участие в конкурсе, ребятам необходимо написать эссе с размышлениями о том, почему важно знать свою историю, любить Родину и гордиться своей страной.

Как пояснила Елизавета Зайцева, для подачи заявки нужно зайти в группу «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте», где в закреплённой записи размещена подробная информация о проекте и форма для подачи заявок.

Конкурс реализуется при поддержке Росмолодёжи, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и АНО «Больше, чем путешествие».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






16 июня 2026

Псковской области не хватает ещё 2,5 тысяч отельных номеров
16 июня 2026

Золотой урожай: три награды за сохранение наследия завоевала Псковская область на архитектурном конкурсе
16 июня 2026

Бронирование отелей в Псковской области увеличилось на 37%
16 июня 2026

Бизнес-фесты Сбера проходят в России
16 июня 2026

Первый межрегиональный маршрут со статусом национального появится в Псковской области
16 июня 2026

«Билайн» запустил умный поиск в мобильном приложении
16 июня 2026

Пять автомаршрутов по Псковской области получили одобрение Минэкономразвития
16 июня 2026

Финалисты конкурса «Псковская область. По страницам истории» отправятся в двухдневный тур

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...