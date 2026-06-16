Первый межрегиональный маршрут со статусом национального появится в Псковской области

15:36, 16 июня 2026, ПАИ

Первый межрегиональный маршрут со статусом национального появится в Псковской области, рассказала министр туризма региона Марина Егорова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам министра, межрегиональный маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», который охватит Псковскую и Ленинградскую области, Санкт-Петербург, отправлен в Минэкономразвития с тем, чтобы в ведомстве ему присвоили статус национального.

Гости региона смогут посетить могилу Александра Пушкина в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском монастыре, Государственный музей-заповедник «Михайловское» с мемориальными усадьбами «Михайловское» и «Тригорское», Научно-культурный центр.

Напомним, первый межрегиональный туристический маршрут создан в рамках заключённого на ПМЭФ в 2025 году соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Псковской областями. Документ подписали губернаторы Александр Беглов, Александр Дрозденко и Михаил Ведерников.