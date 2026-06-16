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Общество

Пять автомаршрутов по Псковской области получили одобрение Минэкономразвития

Пять автомаршрутов по Псковской области получили одобрение Минэкономразвития, рассказала министр туризма региона Марина Егорова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Марина Егорова. Фото: ПАИ

Псковская область представила туристические автомобильные маршруты на международном турфоруме «Путешествуй!» По словам Марины Егоровой, пять автомаршрутов утверждены Минэкономразвития и включены в систему «Эталон», с ними можно ознакомиться на сайте Путешествуй.рф. «Там есть объекты инфраструктуры на маршруте, что посмотреть, где остановиться и так далее», – перечислила министр.

Кроме того, гости форума могли услышать звуки и почувствовать аромат псковских лесов. На стенде региона, в частности, развернулась экологическая экспозиция. «Стенд региона – не просто брошюры и «постоять», наша задача – привлечение туристов. Мы делаем всё, чтобы люди захотели к нам приехать, и интересантов было очень много», – подчеркнула Марина Егорова.

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