Пять автомаршрутов по Псковской области получили одобрение Минэкономразвития

15:03, 16 июня 2026, ПАИ

Пять автомаршрутов по Псковской области получили одобрение Минэкономразвития, рассказала министр туризма региона Марина Егорова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Псковская область представила туристические автомобильные маршруты на международном турфоруме «Путешествуй!» По словам Марины Егоровой, пять автомаршрутов утверждены Минэкономразвития и включены в систему «Эталон», с ними можно ознакомиться на сайте Путешествуй.рф. «Там есть объекты инфраструктуры на маршруте, что посмотреть, где остановиться и так далее», – перечислила министр.

Кроме того, гости форума могли услышать звуки и почувствовать аромат псковских лесов. На стенде региона, в частности, развернулась экологическая экспозиция. «Стенд региона – не просто брошюры и «постоять», наша задача – привлечение туристов. Мы делаем всё, чтобы люди захотели к нам приехать, и интересантов было очень много», – подчеркнула Марина Егорова.